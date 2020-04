Gruppo Consiliare Lega Palermo, si riattivino subito i consigli di circoscrizione, voce dei territori. Arriva anche il sì dell’assessore regionale Grasso

“In una nota a firma di tutto il gruppo consiliare di Palermo, abbiamo chiesto che ripartano immediatamente i lavori dei Consigli di Circoscrizione da remoto. Si tratta infatti di organi decentrati che garantiscono il collegamento tra cittadini e amministrazione comunale.

Esattamente come sono riprese le commissioni consiliari e come a breve il consiglio comunale, così deve accadere per i consigli di circoscrizione – dichiarano i consiglieri comunale della Lega di Palermo Igor Gelarda, Elio Ficarra, Marianna Caronia e Alessandro Anello.

Specie in un momento come questo, i consiglieri di circoscrizione svolgono un ruolo fondamentale facendo proprie e a volte verificando o segnalando le istanze del territorio, comprese anche di quelle famiglie bisognose che necessitano di aiuto.

Tra l’altro il comune ha chiesto un parere all’assessorato Regionale agli Enti Locali, che ha risposto nella persona dell’assessore Grasso, proprio ieri, dando parere favorevole affinché le circoscrizioni si riuniscano.

I comuni che ancora non prevedano questa fattispecie nel regolamento si devono adeguare, ma nelle more “i consigli di circoscrizione possono in via eccezionale riunirsi in videoconferenza nel rispetto dei criteri fissati per le riunioni in videoconferenza del consiglio comunale” si legge nella nota di Grasso.

Per cui non c’è più ragione di prendere tempo e si parta con i consigli di

circoscrizione e anzi ci dispiace notare – concludono dal Gruppo Consiliare della Lega – che il sindaco Orlando che tanto ha parlato di decentramento, senza di fatto mai realizzarlo pienamente, in questo caso non abbia valutato adeguatamente il ruolo delle circoscrizioni in un momento come questo in cui il rapporto con il territorio è fondamentale come non mai”.

