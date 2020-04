Sicurezza sul lavoro e coronavirus. ancora inapplicate dall’ Inail le misure previste dal decreto “Cura Italia”. Nota di Cgil Cisl Uil nazionali. Ingrassia: intervenga Conte

“Ritengo sacrosanta la nota unitaria con la quale le segreterie confederali di Cgil Cisl e Uil sollecitano l’Inail ad adempiere alle prescrizioni dell’art. 42, comma 2, del Decreto Cura Italia, ormai in vigore da sedici giorni.

L‘Inail avrebbe dovuto già da tempo emanare le conseguenti circolari, contenenti specifiche istruzioni per gli infortuni da coronavirus occorsi in occasione di lavoro e in itinere ai lavoratori e alle lavoratrici di tutte le categorie; invece, non ha ancora fatto nulla in materia. Non credo che rider, operatori ecologici, commessi, operai e braccianti, autotrasportatori, edili e dipendenti pubblici, operatori dell’informazione, pulizieri e sanificatori meritino questo grave ritardo, per il quale auspico più attenzione da parte del Presidente del Consiglio.

A emergenza coronavirus cessata, ciò che ha fatto e non ha fatto l’Inail in questo duro frangente storico, sarà oggetto di interrogazioni e interpellanze che presenterò in sede di Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo. Intanto i Comitati Consultivi Provinciali Inail di Sicilia si apprestano a formulare un documento di sostegno alla nota di Cgil, Cisl e Uil nazionali”. Lo dichiara Michelangelo Ingrassia, ex Presidente nella scorsa consigliatura e attuale componente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo.

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=12506&Provenienza=1

Com. Stam.