Presidi forze dell’ordine nel IV municipio

Un presidio costante, per monitorare il flusso veicolare e sanzionare eventuali “furbi”, in questo periodo di quarantena. Pattugliamenti del corpo di polizia municipale all’interno del IV municipio di Catania.

Vigilanza focalizzata per ora in piazza 2 Giugno e nel quartiere di San Giovanni Galermo. “ Nei prossimi giorni- dichiara il presidente del IV municipio Erio Buceti- i controlli verranno estesi nelle altre zone del nostro territorio. Presidi mobili e fissi che garantiranno il pieno rispetto dei decreti governativi in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus. Un’operazione resa possibile grazie alla piena sinergia di tutte le parti in causa e per questo motivo- conclude Buceti- desidero ringraziare l’assessore Porto e il comandante del corpo della polizia municipale Stefano Sorbino”. La raccomandazione fatta dal presidente del IV municipio è sempre quella di restare a casa e di non uscire se non per motivi strettamente indispensabili. I controlli delle forze dell’ordine sono l’ennesimo importante tassello all’interno di quel programma focalizzato sul garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel territorio di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Un municipio dove convivono quotidianamente realtà sociali eterogenee a cui i garanti della legalità devono far fronte durante la quarantena.

Il presidente del IV municipio Erio Buceti

Com. Stam.