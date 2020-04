Pantelleria: Erik Vallini, risponde a Pantelleria Popolare sul Consiglio Comunale online e sulla questione Punto Nascita

Gentile Pantelleria Popolare, Benché in queste giornate frenetiche tutte le mie personali energie, fisiche e mentali siano impegnate al fianco del Sindaco, degli Assessori e dei splendidi volontari del Centro Operativo Comunale di Pantelleria, di certo non ho trascurato i miei ruoli istituzionali e pertanto nei giorni scorsi ho dato mandato agli uffici preposti, ed in particolare al Responsabile dei Sistemi Informativi, di attivarsi per trovare una piattaforma informatica che consentisse di poter effettuare i consigli comunali in video conferenza.

Questo sistema deve dare la massima garanzia e affidabilità affinché si possa effettuare la seduta in maniera corretta e non passibile di eventuali illegittimità.

Inoltre, tale sistema, deve garantire la dovuta semplicità di utilizzo affinché tutti i Consiglieri Comunali siano messi nelle condizioni di poter esercitare il proprio ruolo senza limitazioni alcune.

In questi giorni si stanno avviando i test e le prove per mettere a sistema la piattaforma. Appena saremo pronti, sarà mio preciso impegno convocare un Consiglio Comunale dedicato alla questione sia del Punto Nascita sia delle problematiche relative all’emergenza che stiamo vivendo e ciò che è necessario attivare per poter gestire il post emergenza.

Ad ogni modo, a prescindere dall’attività e dal ruolo che questo Consiglio Comunale può svolgere in relazione a questa vicenda, vorrei altresì sottolineare che l’attenzione di questa Amministrazione sul Punto Nascita non è mai venuta meno, anche in questo momento, come dimostrano le continue prese di posizione dell’Amministrazione su tale questione.

Cordialmente.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Erik Vallini

Com. Stam.