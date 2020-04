Figuccia (Udc): “Liquidare subito assegni di invalidità e pensioni”

“I tempi per l’esito di una domanda per la pensione sono sempre più lunghi: si va dai 150 ai 180 giorni, l’Inps impiega diverso tempo per valutare l’istruttoria, quindi un cittadino per ricevere l’esito della domanda si ritrova a dover aspettare diversi mesi.

Questo discorso vale sia per coloro che hanno fatto domanda di pensione di anzianità, sia per coloro che hanno inoltrato richiesta per ricevere un assegno di invalidità. Questi ultimi infatti dopo aver seguito tutto l’iter per il riconoscimento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti per ottenere la prestazione economica, si ritrovano a dover attendere mesi per avere accreditato l’assegno. Se da un lato è vero che la decorrenza della pensione o dell’assegno di invalidità è dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda e alla liquidazione della prestazione vengono riconosciuti al beneficiario anche gli arretrati spettanti, dall’altro mi chiedo come fa un cittadino che non ha altre fonti di reddito a poter sopravvivere in questo lungo lasso di tempo. Proprio per questo motivo voglio accendere i riflettori sulla questione. In un momento delicato come quello che stiamo attraversando è assolutamente necessario che vengano accorciati i tempi di lavorazione delle pratiche e che una volta controllati i requisiti vengano sin da subito messi in pagamento le spettanze”. -A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo La Sicilia –

