Più soldi per le famiglie a Bronte

Bronte – Più soldi a Bronte per le famiglie in difficoltà. Lo ha deciso il sindaco Graziano Calanna il giorno dopo l’ordinanza della Protezione civile che destina a Bronte i fondi che il Governo ha messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza sociale.

In Giunta – spiega il sindaco – abbiamo già deliberato la variazione di bilancio per incamerare le somme messe a disposizione del Governo. Con queste somme consegneremo dei buoni spesa da utilizzare nei supermercati, nelle farmacie e nelle parafarmacie, nel rispetto dei dettami imposti dal Governo. Purtroppo però, – continua Calanna – io che conosco le condizioni di numerose famiglie brontesi, so che fare la spesa è solo uno dei tanti problemi che preoccupano in questi giorni di crisi. Se è vero – infatti – spiega che il pagamento dei tributi, anche quelli locali, è stato posticipato a luglio, nelle case arrivano bollette e somme da pagare di varia natura. E se non si paga una bolletta dell’energia elettrica o del gas, si rischiano sanzioni. Allora con i miei assessori abbiamo deciso di venire incontro ai brontesi, assicurando loro una somma una tantum”.

Quindi se per i fondi messi a disposizione del Governo i cittadini riceveranno buoni spesa, grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune la gente riceverà contanti a seconda della composizione del nucleo familiare. 100 euro per le famiglie composte fino a 2 persone, 150 per quelle da 3 a 4 persone e 200 per le famiglie con 5 o più componenti. Tutti dovranno presentare una istanza già diffusa sul sito.

“E’ tutto quello che abbiamo potuto fare per venire incontro alle famiglie. – conclude Calanna – Sicuramente una buona boccata di ossigeno per chi non sta lavorando e trova enormi difficoltà”.

Intanto fortunatamente il numero dei contagiati non è aumentato. Sono sempre 4 a Bronte coloro che sono risultati positivi al coronavirus: “Non è importante sapere quanti sono. – conclude Calanna – Se si rimane a casa si eviterà il contagio”.

