Covid-19,a Cotronei carrello solidale nessuno indietro, campagna Comune-Caritas-Croce Rossa

Cotronei (Kr), martedì 31 marzo 2010 – Uno o più prodotti da destinare a chi ne ha più bisogno. Preferibilmente quelli a lunga conservazione come olio, pasta, riso, farina, zucchero, scatolame, prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia, pannolini. Nessuno indietro, a Cotronei il carrello si fa solidale.

A lanciare la campagna alla quale hanno aderito diversi esercizi commerciali, promossa dal Comune con la Croce Rossa Italiana e la Caritas, è il Sindaco Nicola Belcastro d’intesa con don Francesco Spadola ed il presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana Michelino Pariano.

Si potrà contribuire – hanno precisato – lasciando alla cassa i prodotti alimentari da far recapitare alle famiglie più bisognose, individuate dagli assistenti sociali e dalla Caritas. L’appello è a dimostrare generosità e solidarietà.

Restare a casa e uscire solo per motivi realmente urgenti. È stata ribadita la necessità di osservare gli obblighi e le disposizioni per contenere la diffusione del Covid-19.

Tra le diverse iniziative messe in campo dal Comune con le associazioni e le forze dell’ordine – è stato chiarito – per monitorare e controllare il territorio, si sta avviando la verifica delle famiglie con un unico componente, over 65, che necessitano di assistenza.

Domenica delle Palme. Il parroco, benedirà, in mattinata, i ramoscelli di ulivo in presenza del solo Sindaco. I fedeli potranno recarsi successivamente in chiesa, in giornata, evitando assembramenti, a ritirarle. – (Fonte: Comune di Cotronei – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.