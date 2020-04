Assosistema Confindustria, bene l’appello alle imprese del presidente Boccia. Importante garantire i pagamenti nell’intera filiera e il rispetto degli impegni presi

Roma. “Condividiamo in pieno l’appello di ieri del Presidente Boccia che invita tutte le imprese italiane a rispettare i tempi dei pagamenti”, dichiara Marco Marchetti, Presidente di Assosistema Confindustria, Associazione che rappresenta, tra le altre, le imprese di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, erogati in ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, industrie.

“Oggi più che mai ognuno di noi è tenuto a fare la sua parte. In quanto aziende operanti nelle filiere del turismo e della sanità, sappiamo bene il valore dell’integrazione di tutte le componenti del sistema – continua Marchetti – Questo è il momento in cui l’impegno a mantenere gli impegni presi è fondamentale per garantire la sopravvivenza di tutte le imprese italiane, da quelle più grandi a quello più piccole. Per questo la responsabilità sociale può contribuire in modo importante alla tenuta, non solo del nostro sistema economico, ma anche delle filiere che ne fanno parte”.

“Auspischiamo, dunque, che tutte le aziende all’interno della filiera della sanità e del turismo diano seguito agli impegni presi e ai contratti in essere – conclude Marchetti – e ci auguriamo che l’invito del Presidente Boccia sia esteso anche ad altre Confederazioni per dare una coesione nazionale a una crisi che sta colpendo tutti in maniera evidente ed indiscriminata”.

Per maggiori informazioni: Laura Lepri, Resp. Comunicazione e Ufficio Stampa tel. 3346488452

Assosistema è l’Associazione che rappresenta in Confindustria le imprese di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, erogati in ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, industrie, nonché le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione di DPI, dispositivi di protezione individuali e collettivi.

