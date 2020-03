Coronavirus, oltre 40 milioni alla Sicilia per le famiglie in difficoltà economica

43,4 milioni di euro sono stati assegnati dal governo nazionale alla Sicilia, per venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

I sindaci dell’isola lo avevano già chiesto a gran voce al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per rispondere alle migliaia di richieste di aiuto provenienti della famiglie siciliane colpite duramente dalla stretta economica susseguente allo stop di tantissime attività commerciali, artigiane, professionali, imprenditoriali e per evitare anche che le persone in difficoltà ecomomica possano cadere nelle braccia della mafia, pronta a venire incontro ai casi più disperati, provando in tal modo a riciclare i soldi sporchi, ma legando a sé contemporaneamente tante famiglie in un vincolo mortale.

Il governo ha così accolto tale appello e con un decreto pubblicato domenica sulla Gazzetta ufficiale ha stanziato milioni di euro in favore degli oltre ottomila comuni italiani, di cui 43,4 milioni di euro solo per i 390 comuni siciliani. Tali fondi saranno trasformati in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, che saranno gestiti dai comuni, a cui spetterà adesso il compito di individuare i beneficiari ed indicare il contributo dovuto a ciascuna famiglia. In Sicilia il contributo più consistente è stato assegnato al comune di Palermo (5 milioni e 143mila euro), seguito da Catania (2 milioni e 559mila euro) e Messina (1 milione e 707mila euro). Ecco quanto riceveranno i comuni della provincia di Palermo, in relazione a vari parametri, tra cui anche la popolazione residente:

ALIA 33.649,21; ALIMENA 18.281,09; ALIMINUSA 11.189,27; ALTAVILLA MILICIA 72.771,78; ALTOFONTE 91.893,14; BAGHERIA 530.553,37; BALESTRATE 65.338,42; BAUCINA 19.450,76; BELMONTE MEZZAGNO 116.920,50; BISACQUINO 41.613,95; BLUFI 7.931,34; BOLOGNETTA 41.595,67; BOMPIETRO 10.623,91; BORGETTO 77.676,57; CACCAMO 78.835,33; CALTAVUTURO 36.089,68; CAMPOFELICE DI FITALIA 4.777,99; CAMPOFELICE DI ROCCELLA 64.846,22; CAMPOFIORITO 11.803,54; CAMPOREALE 32.578,59; CAPACI 111.941,27; CARINI 378.469,50; CASTELBUONO 73.903,43; CASTELDACCIA 112.386,38; CASTELLANA SICULA 28.454,53; CASTRONOVO DI SICILIA 28.078,37; CEFALÀ DIANA 9.610,04; CEFALÙ 107.366,77; CERDA 50.705,28; CHIUSA SCLAFANI 25.011,85; CIMINNA 36.498,93; CINISI 113.492,41; COLLESANO 36.011,31; CONTESSA ENTELLINA 15.867,76; CORLEONE 102.796,89; FICARAZZI 130.257,05; GANGI 57.939,06; GERACI SICULO 14.168,11; GIARDINELLO 22.455,28; GIULIANA 16.017,18; GODRANO 10.918,67; GRATTERI 8.174,63; ISNELLO 12.930,92; ISOLA DELLE FEMMINE 63.640,14; LASCARI 31.592,37; LERCARA FRIDDI 65.722,73; MARINEO 61.731,83; MEZZOJUSO 27.940,10; MISILMERI 297.285,29; MONREALE 365.792,88; MONTELEPRE 57.037,32; MONTEMAGGIORE BELSITO 28.988,93; PALAZZO ADRIANO 16.914,58; PARTINICO 313.030,20; PETRALIA SOPRANA 24.815,85; PETRALIA SOTTANA 18.016,27; PIANA DEGLI ALBANESI 54.802,88; POLIZZI GENEROSA 29.650,81; POLLINA 25.152,49; PRIZZI 43.452,06; ROCCAMENA 14.500,63; ROCCAPALUMBA 23.182,02; SAN CIPIRELLO 54.998,68; SAN GIUSEPPE JATO 91.269,45; SAN MAURO CASTELVERDE 14.373,92; SANTA CRISTINA GELA 9.651,52; SANTA FLAVIA 105.258,49; SCIARA 28.985,56; SCILLATO 5.266,28; SCLAFANI BAGNI 3.596,92; TERMINI IMERESE 224.866,90; TERRASINI 121.867,56; TORRETTA 41.753,17; TRABIA 99.503,02; TRAPPETO 31.210,80; USTICA 11.199,20; VALLEDOLMO 34.709,08; VENTIMIGLIA DI SICILIA 18.997,20; VICARI 25.310,57; VILLABATE 205.965,74; VILLAFRATI 31.469,94.

Ciro Cardinale

Com. Stam.