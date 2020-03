Coronavirus: Giammanco “Governo non faccia cassa a spese del Sud, no a proposta Provenzano”

“Non consentiremo che il Governo faccia cassa a spese del Sud. La proposta del Ministro Provenzano, che vorrebbe utilizzare i fondi strutturali già assegnati al Sud per l’emergenza nazionale in corso appare surreale e inaccettabile” così Gabriella Giammanco, Portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vice Presidente azzurra in Senato.

“La crisi economica che il Mezzogiorno vive da decenni con l’emergenza coronavirus si è notevolmente acuita e dobbiamo fronteggiarla. I Governatori del Sud ci raccontano di sacche di popolazione in piena emergenza alimentare e occupazionale. Il Meridione e’ una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi momento, anche considerata la presenza della criminalità organizzata che potrebbe approfittarsi della situazione. Il Governo, però, sembra non capire cosa stia succedendo e il ministro Provenzano continua a proporre una misura davvero irricevibile.Pretendere di utilizzare i fondi strutturali destinati alle regioni del nostro Meridione, ancorché non impegnati, nella lotta al Coronavirus spalmandoli sull’intero Paese significa essere scollati dalla realtà delle nostre regioni. Solo qualche mese fa è giunto dall’Europa un severo monito all’Italia per i mancati investimenti al Sud e ora il Ministro che vuol fare? Sottrarci altri fondi destinati proprio a questo? È assolutamente necessario che non venga tolta alcuna risorsa al Mezzogiorno e che quei fondi restino alle nostre regioni, affinché ovviamente siano impegnati nella lotta all’emergenza sanitaria ed economica determinata dal Coronavirus. La strada da seguire per far fronte alla situazione è stata tracciata nettamente da Mario Draghi: serve liquidità senza preoccuparsi di fare nuovo debito. Il Governo non accampi scuse e non cerchi scorciatoie” conclude Giammanco

