Cantieri di lavoro, Regione non accredita ai comuni il 20% sui finanziamenti, Forza Italia presenta interrogazione al Governo

Palermo, 30/03/2020: “In un momento di drammatica difficoltà economica dei comuni, chiamati a fronteggiare un’emergenza sociale che rischia di diventare anche un fenomeno di ordine pubblico, il mancato accredito da parte della Regione della quota del 20% sui finanziamenti previsti per i Comuni ed Enti gestori che hanno realizzato cantieri di lavoro, costituisce un ulteriore aggravio per le casse comunali e mancate risorse che potrebbero essere destinati agli aiuti al sociale”.

Così afferma il deputato regionale, on. Mario Caputo, che unitamente, al Gruppo parlamentare di Forza Italia ha presentato un’interrogazione con risposta urgente per chiedere al Governo di provvedere all’ accredito della somma del 20% sui finanziamenti erogati oltre a prevedere anche un’anticipazione maggiorata. Si ricorda che il comma 2 dell’art. 15 della L. r. 17 marzo 2016 prevede che in favore dei Comuni e degli Enti gestori che hanno ottenuto cantieri regionali di lavoro, venga destinata una somma del 20% sui finanziamenti ottenuti. Somma prevista anche dal Decreto del Dirigente Regionale competente.

“Ad oggi – conclude il Parlamentare – queste somme non sono state accreditate dalla Regione. Somme che in questo momento rappresentano un’enorme opportunità per le Amministrazioni locali e per gli Enti che hanno ottenuto finanziamenti. Comprendo il grave impegno del Presidente e degli Assessori della Regione, ma è evidente che questi atti hanno una ricaduta positiva nei territori comunali. In attesa della risposta in Aula chiederò all’assessore al Bilancio, Gaetano Armao, di attenzionare con priorità la questione”.

