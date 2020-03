buonosano&siciliano: il progetto a sostegno dei produttori del comparto agroalimentare

Slow Food Catania, Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, ANAG Catania e Bonsei Comunicazione insieme ai produttori siciliani per lanciare un messaggio di sostegno e solidarietà

CATANIA – Partirà in questi giorni sui canali social di Slow Food Catania, Strada Del Vino del Vino e dei Sapori dell’Etna, ANAG Catania (Assaggiatori Grappa ed Acquavite) e Bonsei Comunicazione il contest #buonosano&siciliano, un’iniziativa per dare supporto ai produttori siciliani che in questo difficile momento continuano il loro lavoro assicurando ai cittadini prodotti freschi proponendo una soluzione di acquisto a ognuno di noi, obbligati a cambiare anche le nostre abitudini alimentari.

Qual è la modalità? I produttori Slow Food forniscono gratuitamente alcuni ingredienti agli Chef, questi creano una breve video ricetta alla quale andrà unito l’abbinamento di un vino o, a seconda della ricetta di una grappa o di un’acquavite. Tutto filmato rigorosamente homemade, Le ricette, verranno pubblicate sui canali social di Slow Food Catania, Strade del Vino dell’Etna e ANAG Catania e Bonsei Comunicazione oltre che sulla omonima pagina facebook buonosano&siciliano.

«L’idea è quella di fare rete – racconta Anastasia De Luca, fiduciaria della condotta Slow Food Catania – cerchiamo in questo modo non solo di inviare il messaggio che rispettando le regole e quindi rimanendo a casa si può mangiare sano, buono pulito e giusto come recita la filosofia Slow Food ma tentiamo di dare una risposta alla necessità da parte del consumatore di continuare ad avere prodotti di qualità e del produttore di raggiungere un mercato il più possibile vasto nel rispetto delle regole vigenti. Tentiamo altresì di dare vita a un nuovo modo di percepire l’economia. In un momento così difficile e così delicato vogliamo dare voce alle tante piccole aziende siciliane che continuano a fornire prodotti freschi e sani».

Accanto a Slow Food Catania a promuovere l’iniziativa c’è anche Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna :

«Dare vita a un progetto come questo ci è sembrato naturale – fa eco Gina Russo, presidente dell’Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – in questo particolare momento storico il ruolo delle Associazioni come la nostra è quello di dare voce e sostenere tutte quelle aziende che tra tante difficoltà continuano a portare avanti la produzione. É il momento di pensare a un nuovo modo di fare economia. Un modo circolare, dove gli egoismi e l’individualismo vengano messi da parte per un bene comune: cercare di aiutare l’economia siciliana a muoversi già da ora».

Un progetto che punta ,grazie alla collaborazione tra produttori e chef, a dare voce ad un’economia che sia solidale, sociale ed etica. Solidale perché tutte le realtà coinvolte partecipano gratuitamente inviando un messaggio importante come quello dell’aiuto reciproco; sociale perché si ricominci a dare sostegno con i nostri acquisti alle tante piccole eccellenze siciliane ed etico perché i produttori lontani da politiche speculative, cercano di mantenere i prezzi usuali, fornendo anche il servizio di consegna a domicilio. Tanti gli chef che hanno risposto con entusiasmo al nostro progetto, tra loro anche Seby Sorbello, Alessandro Ingiulla, Giuseppe Raciti e ancora Valentina Rasà, Loredana Crisafi, Williams Cioffi, Giacomo D’Ambra, Salvatore Cozzitorto, Simone Strano, Peppe Torrisi e Giovanni Grasso, Giovanna Musumeci, Salvatore Baudo e Marco Falcone e tantissimi altri.

L’idea è “ITALIANI RINNAMORATEVI DELL’ITALIA” solo così potremo provare a contrastare la crisi economica che pende sulla testa di tutta l’Italia. Un progetto che muove I primi passi qua in Sicilia ma che spera di allargarsi a tutta la Penisola.

«Non è il momento di pensare al proprio “orticello” – continua Maurizio Molinaro, commissario ANAG Catania – ma di adottare una visione generale, questo è il momento in cui possiamo decidere per una volta di darla noi una spinta all’economia, di reinvestire in Italia, in questo caso in Sicilia. Possiamo “riappropriarci” della bellezza che è sparsa in tutto lo stivale e di farlo con onestà intellettuale e un po’ di sano criterio dove la parola “Io” possa essere sostituita con “Noi”».

«Ognuno di noi – continua Andrea Tomaselli, Ceo Bonsei Comunicazione – mette le proprie competenze a servizio di un progetto che riguarda il bene collettivo. Non si tratta solo di aiutare un settore ma è il primo passo per porre le basi per promuovere, appena l’emergenza sarà terminata, una nuova forma di turismo che sia davvero sostenibile».

L’iniziativa è ancora in fieri e sarà aperta alla partecipazione di tutte quelle aziende che seguono la filosofia del buono, pulito e giusto e che producono nel rispetto della terra, del territorio, delle persone che in quelle aziende lavorano nonché delle persone a cui il prodotto viene venduto, ovvero il consumatore.

Chiunque vorrà partecipare potrà contattare la responsabile Cristina Cocuzza al 3475857202

Tante le aziende e gli chef che hanno abbracciato con entusiasmo la nostra iniziativa:

PRODUTTORI COINVOLTI

Sari Azienda Agricola – confetture e spezie

Valle del Dirillo- cicerchia a legume, farina di cicerchia, cece nero

Azienda Agricola Domenico Isgrò – maiorchino, prodotti caseari

Azienda Messina – Lenticchia di Villalba, Ceci Neri, Lenticchie Nere, Pasta Artigianale Integrale di Grano duro antico Tumminia

Passamonte Antichi granai – farine, pasta e legumi

Giovani tradizioni siciliane – farina e pasta di grani antichi

Oleificio Russo – olio extravergine di oliva

Le aromatiche di Girafi Erbe aromatiche, pesti e patè, legumi e pasta. La Paisanella Suino nero dei nebrodi

Macelleria Giardina- prosciutto cotto di pecora

Apicoltura Amodeo – miele di ape nera sicula

Neromonte 3330 – confetture e marmellate

Casa Merlino – Olio

Azienda Agricola Musa -Pistacchi

CHEF

Marco Falcone di Uccalamma,

Simone Strano, Peppe Torrisi e Giovanni Grasso di Chef con la Coppola,

Loredana Crisafi di scuola Myda,

Valentina Rasà di cucina manipura,

Williams Cioffi di Mooddika

Giovanna Musumeci bar pasticceria Santo Musumeci Randazzo

Saro Grasso del ristorante 4 Archi Milo

Giacomo D’Ambra – Monaci delle Terre Nere

Salvatore Cozzitorto

Salvatore Baudo

Alessandro Ingiulla – Sapio

Seby Sorbello -Sabir Gourmanderie

Giuseppe Raciti – Zash

Piergiorgio Alecci – Donna Carmela

CANTINE

Cantine Russo

Terra Costantino

Vivera

Antichi Vinai

Fischetti

La Gelsomina – Tenute Orestiadi

Barone Beneventano della corte

Palmento Costanzo

Tenuta Monte Gorna

Gambino Vini

Barone di Villagrande

Tenuta delle Terre Nere

Torre Mora

Tenute Mannino di Plachi

Donnafugata

Planeta

RISTORANTI CON CHEF

Case Perrotta

La Fucina di Vulcano

Barone di Villagrande

Monaci delle Terre Nere

Donna Carmela

Palmento Costanzo

Zash country boutique hotel

PRODUTTORI DISTILLATI

Amaro Indigeno

Com. Stam.