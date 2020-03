Coronavirus, a Termini Imerese e Trabia “spesa sospesa” per chi è in difficoltà economiche

Si moltiplicano le iniziative in tutto il territorio per aiutare chi è in difficoltà economiche a causa del COVID-19.

Così l’associazione Il segno ha istituito l’iniziativa della spesa sospesa nei comuni di Termini Imerese e Trabia. Di che si tratta? Chi vuole dare una mano può recarsi nei supermercati Eurospar e Conad a Termini Imerese e Sisa a Trabia ed acquistare qualcosa in più da lasciare poi sul posto, nel “carrello sospeso”, che i volontari dell’associazione si cureranno successivamente di recapitare ai bisognosi. Si può acquistare qualunque cosa, generi alimentari, purché a lunga conservazione, o prodotti per l’igiene personale o della casa. Un tempo c’era il caffè sospeso, tradizione nata a Napoli.

Si andava al bar e si pagava un caffè in più, lasciandolo già pagato per chi non poteva permetterselo. Oggi questa idea l’associazione Il segno l’ha estesa anche alla spesa, per venire in aiuto a chi, per colpa del Coronavirus, ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

