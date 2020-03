Intervento della Guardia Costiera di Trapani per il recupero di un esemplare di delfino spiaggiato

La mattina di venerdì 27 marzo u.s. il personale della Capitaneria di Porto di Trapani e di Castellamare del Golfo, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo, hanno effettuato il recupero dalla battigia di un esemplare spiaggiato e deceduto di delfino, presumibilmente della specie “Stenella”, che è stato trasportato presso il predetto istituto, dove verrà sottoposto ad esami per accertare le cause del decesso

Tale attività segue i numerosi interventi svolti il giorno 26 marzo, quando i militari dell’ufficio marittimo di Castellamare erano intervenuti, già dalle ore 11:30, in prossimità della battigia della località di Alcamo Marina dove era stata segnalata la presenza di un esemplare di delfino in difficoltà.

Arrivati sul luogo della segnalazione infatti, i predetti militari avevano coadiuvato i diversi tentativi di salvataggio del predetto esemplare che, anche grazie alla collaborazione di privati cittadini nel frattempo intervenuti, doveva essere ricondotto a largo per consentirgli di riprendere il mare liberamente.

Purtroppo, a causa delle avverse condimeteo imperversanti e dei bassi fondali non è potuto intervenire un mezzo navale e, nonostante tutti i tentativi condotti nel corso della giornata, il predetto esemplare è poi deceduto.

Successivamente, sono state attivate le procedure per il recupero e la rimozione,

concluse il giorno 27 marzo.

Sono tutt’ora in corso da parte dei militari della Guardia Costiera, in collaborazione con l’Istituo Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo, tutti gli accertamenti tecnico-amministrativi ritenuti necessari per definire le cause della morte, in quanto sull’esemplare poi recuperato non sono stati rinvenuti segni di ferite o tagli dovuto all’impatto con imbarcazioni o attrezzi da pesca.