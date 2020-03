Coronavirus: Commercialisti, nel periodo di lockdown crollo del Pil fino al 70%

Elaborazione del Consiglio nazionale della categoria. Potenziale perdita del PIL tra gli 85 e 100 miliardi per ogni mese di lockdown. Nel 2019 le attività economiche oggi chiuse avevano contributo al PIL per il 34,42, quelle chiuse parzialmente per il 23,39%, quelle ancora aperte per il 42,19%. Miani: “Numeri drammatici, servono strategia e capacità di visione. Salvare liquidità e consumi”

Roma – Le attività economiche di cui è stata disposta la chiusura per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 avevano contributo alla formazione del PIL dell’anno scorso per il 34,42%. Quelle rientranti in settori per i quali è stata disposta una chiusura parziale, limitata ad alcune attività soltanto, avevano contribuito per il 23,39%. Le attività economiche per le quali è rimasto consentito il pieno svolgimento avevano invece contribuito per il restante 42,19%. Sono i dati che emergono da una elaborazione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti su dati ISTAT relativi all’anno 2019.

Secondo i calcoli dei commercialisti, il “semaforo del PIL” (rosso, per le attività dei settori economici interamente chiusi; giallo, per le attività dei settori economici chiusi solo parzialmente; verde, per le attività dei settori economici giudicati essenziali e pertanto interamente consentiti) evidenzia come, dei 1.787 miliardi di euro di PIL 2019:

– 754 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici giudicati essenziali,

– 615 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici chiusi per COVID-19;

– 418 miliardi sono riconducibili ad attività di settori economici parzialmente chiusi per COVID-19

Sono numeri che, a parere della categoria, rendono tutt’altro che arbitrario ipotizzare, dal lato della produzione un crollo del PIL nell’ordine del 60-70% nel periodo di blocco, tenuto conto che anche molte delle attività economiche consentite sono comunque penalizzate in modo fortissimo, sul lato dei consumi e della domanda. Questi numeri equivalgono a una potenziale riduzione del PIL tra 85 e 100 miliardi per ogni mese di durata del “lockdown” nell’assetto attuale.

“Queste sono cifre che fanno tremare i polsi e che soprattutto fanno comprendere perché un periodo di lockdown superiore a due mesi avrebbe impatti a due cifre a fine anno”, commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, il quale aggiunge che “è del tutto evidente che servono provvedimenti che partano dalla consapevolezza di questi numeri e che siano connotati da un coraggio e una capacità di visione di quello che sarà lo scenario economico nei 12-18 mesi di convalescenza dell’economia, una volta terminata la fase più acuta della crisi sanitaria”. “Il punto non è dunque varare uno, due o tre decreti da 25 miliardi – conclude Miani – ma mettere in campo una strategia che metta al centro anzitutto il tema della liquidità con cui assicurare i consumi essenziali delle famiglie e la filiera dei pagamenti tra gli operatori economici fino a quando la macchina, mentre l’apparato produttivo riparte e in parte, si reinventa. Le recenti riflessioni di Mario Draghi sul Financial Times mostrano questa consapevolezza”.

SEMAFORO DEL PIL PIL 2019 delle attività economiche chiuse 615.260,0 34,42% PIL 2019 delle attività economiche parzialmente consentite 418.120,5 23,39% PIL 2019 delle attività economiche consentite 754.286,7 42,19% PIL 2019 1.787.667,2 100,00%

DETTAGLIO SETTORI ECONOMICI PIL 2019 1.787.667,2 100,00% Attività immobiliari 288.678,2 16,15% Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 121.389,7 6,79% Attività finanziarie e assicurative 95.153,9 5,32% Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 93.670,3 5,24% Attività dei servizi sanitari 93.193,6 5,21% Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 89.898,1 5,03% Costruzioni 75.672,1 4,23% Istruzione 75.483,9 4,22% Servizi di alloggio e di ristorazione 68.972,9 3,86% Attività legali e contabilità, attività di sedi centrali, consulenza gestionale 52.372,6 2,93% Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50.316,5 2,81% Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 40.895,8 2,29% Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 38.801,1 2,17% Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 35.701,1 2,00% Servizi di investigazione e vigilanza, attività di servizi per edifici e per paesaggio, attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 34.409,8 1,92% Programmazione, consulenza informatica e attività connesse, attività dei servizi d’informazione 34.336,5 1,92% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 34.300,7 1,92% Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 31.393,7 1,76% Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 26.425,7 1,48% Altre attività di servizi personali 23.330,3 1,31% Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 20.568,7 1,15% Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche 18.851,1 1,05% Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 18.802,3 1,05% Telecomunicazioni 18.291,9 1,02% Ricerca scientifica e sviluppo 18.198,1 1,02% Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 17.932,1 1,00% Fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere 15.907,9 0,89% Assistenza sociale 15.644,0 0,88% Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 15.591,1 0,87% Fabbricazione di prodotti chimici 14.069,8 0,79% Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari 13.985,3 0,78% Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 13.964,0 0,78% Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 12.598,0 0,70% Fabbricazione di apparecchiature elettriche 11.850,7 0,66% Aattività creative, artistiche e d’intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività riguardanti scommesse e case da gioco 11.295,2 0,63% Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 10.695,0 0,60% Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10.643,4 0,60% Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 10.354,1 0,58% Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 10.206,5 0,57% Attività metallurgiche 10.194,3 0,57% Attività di noleggio e leasing 9.827,6 0,55% Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 9.138,5 0,51% Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 8.140,7 0,46% Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 7.935,6 0,44% Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 5.987,7 0,33% Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e trasmissione 5.796,8 0,32% Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 5.309,0 0,30% Attività di organizzazioni associative 5.115,1 0,29% Industria estrattiva 4.920,8 0,28% Stampa e riproduzione su supporti registrati 4.751,8 0,27% Pubblicità e ricerche di mercato 4.499,3 0,25% Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.268,7 0,24% Servizi postali e attività di corriere 4.079,3 0,23% Attività editoriali 3.027,7 0,17% Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 2.140,3 0,12% Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 2.114,0 0,12% Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate 2.090,4 0,12% Trasporti marittimi e per vie d’acqua 1.934,2 0,11% Trasporto aereo 1.676,0 0,09% Pesca e acquicoltura 873,9 0,05%

Com. Stam.