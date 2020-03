Sicilia, Figuccia: “Una proposta di Vendemmia verde 2020”

“Considerato il difficile momento sociale ed economico ascoltando alcuni esperti e operatori vitivinicoli, è necessario quanto prima che la Regione proponga un aiuto concreto ai produttori vinicoli e alle cantine.

Le cantine lamentano il vino invenduto a causa dei cali di acquisto legati alla quarantena per il Covid-19, i produttori agricoli, dediti alla coltivazione della vite da vino, incontrano notevoli difficoltà sia per la coltivazione attuale dei vigneti, sia per il basso prezzo che viene determinato dalle cantine.

Per andare incontro ad entrambe le esigenze, sarebbe quanto mai opportuno prevedere un una tantum regionale per coloro che attueranno la vendemmia verde 2020.

Abbassando la produzione di vino, si può garantire alle cantine minori quantità di vino e maggiore tempo per vendere ciò che ancora risulta in giacenza, non svalutando in tal modo il loro prodotto. Peraltro, i contributi, versati direttamente ai produttori agricoli in grave difficoltà economica, garantirebbero loro un’entrata tale da poter mantenere la coltivazione dei vigneti nella maniera più efficace. Mi attiverò per chiedere all’assessorato all’Agricoltura di predisporre interventi di sostegno economico che attenuino l’urto della crisi che sta investendo il settore”.

Così Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia.

Com. Stam.