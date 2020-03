Lotta al Coronavirus, dai Lions siciliani 80mila euro

Ottantamila euro sono stati donati dai Lions clubs siciliani alla Protezione civile regionale per l’acquisto di materiali o apparecchiature per gestire l’emergenza Coronavirus.

La decisione è stata adottata dal governatore del distretto 108Yb Sicilia del Lions club international, Angelo Collura, d’accordo con i dirigenti siciliani della più grande associazione di servizio del mondo, nel gabinetto straordinario che è stato convocato in seduta telematica il 25 marzo. I vertici lionistici hanno deliberato di donare alla Protezione civile 70mila euro, mentre altri 10mila sono stati raccolti tra i soci siciliani, che spontaneamente hanno versato denaro per fornire aiuto in questo momento di grave crisi sanitaria. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ed il capo della Protezione civile Calogero Foti sono stati subito avvertiti della donazione ed hanno ringraziato i lions siciliani, per il tramite del loro governatore Collura. Foti si è pure impegnato a comunicare nei prossimi giorni come tale somma verrà utilizzata. Ma i lions non si fermano qui. Hanno pure acceso un conto corrente dedicato per raccogliere i fondi che i soci e tutti i cittadini vorranno versare per aiutare concretamente le nostre comunità nella fornitura di pasti o farmaci a chi si trovi in stato di bisogno a causa dell’epidemia.

Ciro Cardinale

CS