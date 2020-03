Corsi Osa, Figuccia fa eco ai corsisti: “Avviare esami da remoto”

“Faccio eco all’appello di un gruppo di corsisti dei corsi Osa finanziati dalla Regione Siciliana per chiedere All’assessorato e in particolare agli enti erogatori di avviare come già molti hanno fatto, la formazione a distanza.

A fronte dell’attuale emergenza sanitaria, è necessario espletare in brevissimi i suddetti corsi per l’acquisizione dei titoli e l’immissione di questi soggetti nel mondo del lavoro in quanto costituiranno nuove leve nelle case di riposo, nelle cliniche e nei centri di assistenza agli anziani. Sarebbe inconcepibile e altresì discriminatorio continuare a tenere in impasse l’erogazione di quelle che di fatto sono le ultime ore di didattica per questi corsi. Manca infatti l’esame finale e la prova pratica che certamente potrà essere predisposta in sicurezza. Chiedo pertanto all’assessorato all’istruzione di porre in essere tutte le iniziative necessarie per l’avvio della FAD che si sta dimostrando efficace nell’intero sistema didattico”

