Coronavirus: Giammanco “Azzerare tasse a chi ha dimezzato fatturato”

“Le aziende, i liberi professionisti, i commercianti, gli artigiani che hanno dimezzato il loro fatturato medio nei mesi dell’emergenza non devono pagare le tasse, non serve solo rinviargliele” così Gabriella Giammanco, Portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vice capogruppo azzurro al Senato.

“Successivamente, alla ripresa di una sana attività economica del Paese, le tasse potranno essere reintrodotte ma solo gradualmente e proporzionalmente al recupero dei fatturati medi pregressi. Con un’economia totalmente stravolta il Governo non può pretendere che il cittadino continui a versargli le tasse come prima, sarebbe un atteggiamento tirannico ed egoistico. È lo Stato che deve sostenere il peso di questa drammatica emergenza e non gli italiani. È lo Stato che mai come questa volta dovra’ aiutare i cittadini. Se così non sarà tante attività, se non già fallite, sono destinate a chiudere” conclude Giammanco.

