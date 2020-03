Terreni, Figuccia: “I proprietari siano autorizzati alla raccolta, troppi prodotti al macero”

“Mi sembra quanto mai insensato e paradossale costatare come nelle aree a forte vocazione agricola dove un po’ tutti i cittadini ivi residenti hanno un orto o un appezzamento di terra nel quale si dilettano a coltivare e a raccogliere i frutti della terra, essi stessi siano impossibilitati nel poterne fare uso –

a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – il paradosso si ricalca ancor di più se pensiamo che per questi cittadini fare la spesa nei supermercati sottoponendosi alla lunghe code è possibile. Fare una spesa per così dire “all’aperto” direttamente dai propri orti e dai propri alberi da frutto, non soltanto non è possibile ma vede tonnellate di agrumeti e altre colture di stagione marcire per terra. Un fatto inaccettabile soprattutto in una fase in cui emergenza sanitaria impone una razionalizzazione delle risorse non soltanto nella logica della grande distribuzione ma anche della filiera corta per un consumo di natura familiare e solidale. Pertanto – conclude – chiedo al Presidente alla Regione di prevedere in armonia con quanto già stabilito, che negli spostamenti volontari ascrivibili a fattispecie di necessità sia ricompresa anche la condizione di quei cittadini privati che proprietari di un appezzamento di terra, vi si possono recare per l’approvvigionamento di frutta e ortaggi secondo quanto messo a coltura”

Com. Stam.