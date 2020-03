Palermo Coronavirus – Già a casa dal 13 marzo il dipendente di Città Metropolitana risultato oggi positivo al covid-19

“Un dipendente della Città Metropolitana di Palermo, già a casa dal 13 marzo scorso, prima per ferie personali poi per malattia, ha comunicato all’Ente, nel tardo pomeriggio di oggi, tramite email, di essere risultato positivo al Covid-19.

In merito ritengo doveroso precisare: che si sono informati subito gli organi sanitari competenti per la attivazione dei protocolli a tutela della salute di chi è contagiato e di quanti sono stati in contatto con lo stesso, che gli uffici dove il dipendente aveva svolto il proprio lavoro sino al venerdì 13 marzo mattina, sono stati sanificati prontamente, come peraltro già a suo tempo programmato dall’Ente e come previsto in merito dalla recente normativa dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale dipendente dell’ufficio oggetto della sanificazione, per turnazione, rientrerà in sede il lunedì 30 marzo.

Rispetto a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa relativamente a presunti ritardi nell’attivazione del lavoro Agile da parte dell’Ente, sostenuto da rappresentanti della CGL

Si rende noto che: dopo l’ approvazione del Lavoro Agile da parte della recente normativa emanata dal Governo Nazionale in merito, l’Ente, tramite le sue Direzioni, nonostante le difficolta di adeguate tecnologie a supporto, ha utilizzato: ferie residue, turnazioni per lavori indifferibili e avvio di lavoro Agile che, in alcune direzioni, peraltro, con molteplici competenze ha richiesto un minimo esame di fattibilità, sia organizzativa sia di contenuti, oggetto delle stesse di concerto con i Capiservizio ed il dirigente che comunque nei casi possibili è stato attivato.

Per quanto sopra esposto si evidenzia che la maggior parte del personale è già in Lavoro Agile e come già detto tranne per assenze dovute a ferie residue del 2019, istituti come la legge 104,151 o per patologie ordinarie o per dovuta, quanto inderogabile, turnazione per attività come da vigente normativa dichiarata indifferibile es: stipendio del personale, pagamenti ad imprese per servizi erogati alla pubblica amministrazione”.

Com. Stam.