MuseoCity e Milanoguida presentano CAPOLAVORI e tante storie fai da te

Un contest per accendere la creatività e rivivere la bellezza di 11 capolavori dell’arte italiana custoditi nei musei di Milano

L’Associazione MuseoCity, in collaborazione con Milanoguida, lancia CAPOLAVORI e tante storie fai da te, un contest per reinterpretare 11 opere d’arte selezionate tra le collezioni dei musei milanesi. CAPOLAVORI e tante storie fai da te nasce con l’intento di coinvolgere un pubblico sempre più vasto alla partecipazione della vita artistico-culturale della città, di renderlo più consapevole dell’importanza del patrimonio museale cittadino e di offrire uno strumento in più per affrontare le lunghe giornate in casa. CAPOLAVORI e tante storie fai da te è un contest aperto anche ai bambini: un modo nuovo per avvicinarli al mondo dell’arte, offrendo un momento di creatività e di partecipazione.

Partecipare al contest è facile: basta scaricare dal sito www.museocity.it uno degli 11 disegni che rappresentano altrettante opere custodite in alcuni dei musei milanesi che fanno parte del network MuseoCity; colorarlo e continuare uno dei racconti proposti ogni settimana; scattare una foto e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook taggando @museocity e @milanoguida, oppure inviarla via email all’indirizzo info@museocity.it.

Non dimenticare gli hashtag #MuseoCity #Milanoguida #laculturanonsiferma #iorestoacasa

Ogni settimana il disegno e il racconto più bello vinceranno una visita guidata tra le proposte selezionate da Milanoguida: San Lorenzo, Santa Maria della Passione, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo del Novecento, La Milano di Matteo Bandello, Milano CityLife. Le visite avranno luogo non appena le attuali restrizioni verranno superate e la situazione sarà tornata alla normalità.

I partecipanti potranno partecipare ogni settimana soltanto con un disegno o con un racconto tra quelli proposti, oppure con un disegno e un racconto abbinati.

La giuria è composta da membri dell’Associazione MuseoCity e di Milanoguida. La valutazione della giuria terrà conto dell’accuratezza dei disegni, della piacevolezza dei testi pervenuti, dei criteri estetici e del valore del messaggio trasmesso.

Il contest terminerà domenica 3 maggio 2020.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento: www.museocity.it oppure info@museocity.it

