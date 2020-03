IReadDante: Gli Italoamericani festeggiano il DanteDì, la giornata di Dante Alighieri

Il Capitolo di Roma dell’Order Sons and Daughters of Italy in America celebra la giornata di Dante Alighieri attraverso dei video-podcast con le voci di Clarissa Burt e di Emanuele Carucci Viterbi.

ROMA – L’Order Sons and Daughters of Italy in America è la più antica e consolidata organizzazione a supporto degli americani di discendenza italiana negli Stati Uniti e Canada.

Fondata nel 1905 a New York da un emigrato italiano, il Dr. Vincenzo Sellaro, l’OSDIA conta oggi oltre 600.000 affiliati in tutto il territorio nordamericano.

Nel 2019, 115 anni dopo la sua fondazione, l’OSDIA ha costituito la prima unità territoriale al di fuori del continente americano. Il Capitolo di Roma è stato fondato, da un gruppo di imprenditori e professionisti della Capitale per supportare la sede nazionale di Washington nella promozione delle relazioni tra la comunità italoamericane e la propria terra madre. Tra le prime importanti iniziative culturali, messe in campo dal Capitolo OSDIA di Roma, vi era proprio l’organizzazione di un evento dal vivo dedicato a Dante Alighieri, nella giornata del DanteDì proposta dal Ministero dei Beni Culturali (MIBACT), da tenersi nella splendida cornice della Cappella degli Scozzesi, situata al centro di Roma nei pressi di Piazza Barberini.

L’emergenza da Coronavirus ha però causato la cancellazione dell’evento live ma i soci del Capitolo di Roma non si sono demoralizzati ed hanno comunque voluto concretizzare il lavoro organizzativo svolto e non rinunciare ad un evento che, a maggior ragione del difficile momento che tutti stanno vivendo, costituisce un importante momento di unione e condivisione.

Il Capitolo ha pertanto deciso di rendere gli stessi contenuti preparati per lo spettacolo dal vivo in forma di podcast e di pubblicare una pagina Facebok dedicata al DanteDì. I tre podcast taggati #IreadDante, uno per cantica, sono stati realizzati con il contributo dei soci su una selezione di versi (florilegio) a cura del Prof. Mario Donato Cosco. Voci d’eccezione quelle dell’americana Clarissa Burt, volto noto della TV molto amato dagli italiani che ne ha curato l’introduzione in lingua inglese e dell’attore Emanuele Carucci Viterbi che ha magistralmente interpretato i versi.

“In questo momento così difficile – dichiara il presidente del Capitolo di Roma, Carmelo Cutuli – non abbiamo voluto rinunciare ad una iniziativa così importante e riusciremo lo stesso, seppur in forma diversa grazie ad internet, a regalarci un momento culturale che diventa anche un simbolo di speranza e di condivisione. Dante Alighieri, il Padre della della lingua italiana, è il massimo simbolo della nostra cultura letteraria e ricordarlo insieme sarà un modo per unire ancora di più il nostro Paese alle comunità Italiane in America e Canada.”.

L’appuntamento è quindi per oggi 25 Marzo, dalle ore 14 italiane, quando sulla pagina Facebook del DanteDì Podcast (www.facebook.com/DanteDiPodcast) saranno pubblicati i post video relativi all’Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’evento è stato comunicato a tutti i soci dell’organizzazione, oltre 600.000, ed ai più importanti media americani.

Com. Stam.