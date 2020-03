Sabrina Figuccia: “emergenza coronavirus, con quali prodotti la Rap sanifica le strade?”

“Quali sono nel dettaglio le strade cittadine che vengono sanificate dalla Rap? Perché nel crono programma pubblicato sul sito dell’azienda mancano molte zone di Palermo? Quali prodotti chimici vengono utilizzati dagli operatori?”.

Sono questi alcuni dei quesiti che stamane Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, ha posto al sindaco Orlando attraverso un’interrogazione urgente.

“Da qualche giorno – afferma la consigliera Figuccia – la Rap ha avviato il servizio di sanificazione delle strade contro il Coronavirus. Un servizio sicuramente prezioso, ma che comunque lascia qualche interrogativo, sia nel programma delle zone cittadine coinvolte che nell’utilizzo dei prodotti. Infatti, non vorremmo che il sacrificio fatto quotidianamente dagli addetti della Rap, in giro con tute e mascherine, venga vanificato da una qualità e da un’efficienza non all’altezza di questa grave situazione”.

Mi auguro che il sindaco possa dare urgentemente una risposta, soprattutto per rassicurare i cittadini, molti dei quali, come se non bastasse, sono preoccupati anche per il grave rallentamento della raccolta dei rifiuti, con molte strade e piazze che restano sommerse dall’immondizia per parecchi giorni. Non vorremmo che ad emergenza si aggiunga altra emergenza”.

