Coronavirus, un caso positivo confermato a Campofelice di Roccella. La sindaca Michela Taravella: “Situazione sotto controllo, osservate tutte le prescrizioni”

nostri concittadini, uno è positivo. Anche se la notizia genera preoccupazione e paura vorrei tranquillizzare tutta la popolazione sul fatto che la situazione, nella nostra Comunità, è sotto controllo.

Il concittadino risultato positivo è in quarantena da oltre 8 giorni, si trova in buone condizioni generali di salute, è costantemente monitorato dal medico di medicina generale e non desta alcuna preoccupazione. Quanti hanno avuto contatti diretti ed indiretti con il concittadino risultato positivo sono stati subito posti in quarantena e sono in condizioni generali di salute buone. Ad oggi ci sono130 persone in isolamento fiduciario ed obbligatorio; molti stanno per completare l’isolamento, senza alcuna sintomatologia: un segnale positivo. Coloro che sono rientrati da altre Regioni o dall’Estero, dal 14 marzo in poi, sono stati posti tutti in isolamento obbligatorio, insieme ai familiari conviventi e saranno sottoposti al tampone prima della fine della quarantena.

I concittadini stanno rispondendo bene alle prescrizioni imposte, tuttavia, sono state tante anche le denunce formalizzate nel nostro territorio dai Carabinieri, dalla Polizia municipale e dalle altre forze dell’ordine che presidiano il territorio. Bisogna preservare questo lavoro fatto con grande sacrificio, grazie alla sinergia tra Amministrazione, forze dell’ordine e dei Medici di Medicina generale. Bisogna continuare a stare a casa ed evitare ogni contatto sociale. Noi continueremo a fare il nostro dovere vigilando e preservando il territorio con il massimo rigore. “

Dichiarazione di Michela Taravella, sindaca di Campofelice di Roccella (Pa)

Video su facebook: https://www.facebook.com/michela.taravella