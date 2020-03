Bonus facciate, ecobonus, sismabonus, ecosismabonus: la guida di rete Irene per orientarsi con consapevolezza tra gli incentivi fiscali

Il network di imprese ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini un documento chiaro finalizzato a far comprendere al meglio tutti i bonus fiscali oggi attivi in Italia

Milano – Rete IRENE (Imprese per la Riqualificazione Energetica degli Edifici) ha predisposto una pratica miniguida per fare chiarezza una volta per tutte sui bonus fiscali attivabili in Italia in caso di interventi di riqualificazione dei condomini. Lo strumento, a servizio dei cittadini, è disponibile all’url https://landing.reteirene.it/ e consiste in una guida pratica atta a semplificare la comprensione delle detrazioni di legge disponibili per il condominio, illustrando vincoli e requisiti obbligatori per poterne usufruire.

Da oggi i cittadini avranno a loro disposizione un semplice strumento, utile a districarsi tra Ecobonus, Sismabonus, Ecosismabonus e l’ultimissimo Bonus facciate 2020.

In Italia gli incentivi fiscali costituiscono un’agevolazione unica per i condòmini che deliberano interventi sul proprio condominio: si tratta di strumenti validi per abbattere l’impegno economico delle famiglie e che possono favorire lavori utili a ridurre drasticamente le spese per il riscaldamento, mettere in sicurezza strutturale il proprio immobile, contenere le emissioni in ambiente e rivalutare il proprio immobile. Purtroppo, c’è ancora poca chiarezza tra i non addetti ai lavori.

Conoscere quali sono gli strumenti incentivanti a propria disposizione e comprenderne l’impiego più efficace costituisce un vantaggio per il miglior utilizzo delle proprie risorse economiche.

Rete IRENE è un network di aziende nato con la volontà di diffondere la Cultura della Riqualificazione Energetica promuovendo la realizzazione di interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici. Per raggiungere questo obiettivo le imprese che la costituiscono da sempre operano per la formazione dei cosiddetti “addetti ai lavori”, mantengono un continuo dialogo aperto con le Istituzioni e favoriscono la promozione di iniziative di informazione rivolte ai cittadini, per creare quella consapevolezza necessaria a favorire scelte utili individualmente e per la collettività.

