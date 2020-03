Proseguono i lavori di riqualificazione del plesso di Vulcania nel III municipio di Catania

Seppur in una situazione di assoluta emergenza, a causa del Coronavirus, il lavoro per il recupero dell’intero complesso di Vulcania non si arresta. Gli operai della Multiservizi hanno provveduto alla cura del verde, alla potatura dei cespugli e all’eliminazione dei resti di bivacchi in piazza Aldo Moro.

Un lavoro che segue l’azione di bonifica, lavaggio e disinfezione di tutta l’area. “Consapevoli dell’attuale situazione- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- cerchiamo di lavorare con l’obiettivo di dare una parvenza di normalità a tutto il nostro territorio. A questo proposito desidero ringraziare il Sindaco, l’assessore Cantarella e l’assessore Lombardo per la sinergia e la collaborazione che gravità intorno ad un progetto che vedrà la rinascita di quella che per troppi anni è stata una ferita aperta per tutta la città”. La raccomandazione ovviamente è quella di restare a casa ma, quando tutto ritornerà alla normalità, i catanesi potranno godersi un punto di socializzazione che finalmente esprime al meglio tutte le sue potenzialità. “ Stiamo lavorando- prosegue Ferrara- per migliorare il volto del III municipio. Un processo che riguarda sia i grandi progetti, sia le opere immediate. Attività da sviluppare in futuro quanto, una volta passata questa fase legata all’emergenza Covid-19, ci sarà la possibilità di riprendere una quotidianità basata sulle risposte alle richieste e alle esigenze dei cittadini”.

Il Presidente Paolo Ferrara

COM. sTAM.