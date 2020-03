Figuccia tutelare gli addetti alle vendite dei beni di prima necessità e gli operatori della sicurezza

“In questa domenica particolare a seguito dell’ Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020 emanata dal Presidente della regione Siciliana, tutti i supermercati e tutti i piccoli rivenditori ad eccezione delle farmacie, e delle edicole sono rimasti chiusi.

Il provvedimento emanato dal Presidente della Regione è assolutamente condiviso. Tuttavia quello che si è verificato ieri ad opera di molti cittadini è assolutamente da evitare. Se da una parte infatti l’ordinanza era inevitabile dall’altra non si comprendono le ragioni di file chilometriche davanti ai supermercati e primi clienti in fila dalle prime luci dell’alba nonostante i negozi aprissero solo dopo alcune ore. Il mio appello è rivolto a tutti i cittadini, li invito ad evitare di andare a fare la spesa tutti i giorni, usandolo magari come pretesto per uscire di casa. Ricordiamoci che dietro ad ogni attività ci sono lavoratori che sono impegnati sei giorni alla settimana e sono sovraesposti al rischio contagio. Il modo migliore per salvaguardare la loro incolumità è quello di evitare la calca per andare a fare la spesa. Ricordo che più volte è stato assicurato che non mancheranno i beni di prima necessità e che questi saranno reperibili in qualunque momento. È giusto che gli addetti alle vendite e gli addetti alla sicurezza continuino ad operare, ma che siano nelle condizioni di farlo nel rispetto delle norme. Ricordo inoltre che è sempre necessario mantenere la distanza di almeno un metro dagli addetti in modo da salvaguardare sia la loro che la nostra incolumità”. – A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo La Sicilia –

