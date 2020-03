Oggi in scadenza la nomina degli anestesisti per l’Ospedale Chidichimo – Mundo scrive ai vertici della sanità e della Regione Calabria

Il sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, ha scritto una lettera al presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ai vertici della Sanità Calabrese, al Commissario ad Acta Saverio Cotticelli, all’Assessore regionale Gianluca Gallo e al Consigliere regionale Giuseppe Graziano per segnalare l’ennesimo grave atto di mortificazione del territorio dell’Alto Ionio, che potrebbe consumarsi nelle prossime ore. Nella missiva si legge:

“Oggi alle ore 20.00 scade la nomina degli anestesisti in servizio presso l’Azienda Ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza, già richiesta dal commissario ASP ma rimasta priva di riscontro positivo. Ciò costituisce un’ulteriore mortificazione per il territorio, come se i cittadini di Trebisacce e della Sibaritide fossero di serie B e non necessitino di cure e interventi in emergenza.

Ciò è veramente inaudito perché, invece di migliorare i servizi, addirittura si chiudono.

Stamattina tutti i sindaci del distretto socio-sanitario, riuniti in video conferenza, hanno manifestato tutto il proprio disappunto e garbata protesta con richiesta di prorogare la concessione e/o incaricare altri anestesisti, magari richiamando anche quelli in pensione per garantire il servizio, previa acquisizione della loro disponibilità, peraltro già manifestata (si vedano richiesta anestesisti équipe Corigliano e Trebisacce). Pertanto chiedo anche a nome di tutti i sindaci del comprensorio, di prorogare il servizio di anestesia e rianimazione e adottare, ognuno per quanto di competenza e conoscenza, gli opportuni provvedimenti, anche per poter fronteggiare l’emergenza Covid-19, la quale non è limitata solamente ai centri e/o alle aree urbane. Si confida nel buon senso e si comunica che nei prossimi giorni, in caso di riscontro negativo, saranno avviate le opportune iniziative per chiedere con forza la soluzione del problema“.

Com. Stam.