Ficarazzi e altri, operatori senza mascherine. Figuccia chiede intervento a Musumeci

“L’ ordinanza emanata ieri dal presidente Musumeci impone alcune sottolineature urgenti. Apprendo come alcuni dipendenti della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune di Ficarazzi, abbiano diffidato pubblicamente i vertici aziendali invocando l’intervento dell’amministrazione dal momento che come operatori ecologici non sono stati adeguatamente equipaggiati da dispositivi di protezione individuale nelle classificazioni previste dal sistema sanitario nazionale. Un fatto grave quello di rendere vulnerabili operatori che, nonostante l’emergenza sanitaria, continuano a scendere in strada per prestare un servizio essenziale.

Ficarazzi diventa così caso emblematico di una condizione assolutamente insana in un momento nel quale in molti comuni della Sicilia la situazione è a forte rischio per tutti quegli operatori che si occupano della raccolta dei rifiuti. Urge un provvedimento ulteriore da parte del Presidente della regione – è questo il contenuto di una mia nota a Palazzo d’Orleans – che ponga in essere azioni di controllo sulle attività disposte dall’ordinanza di ieri e ai sindaci a partire da quello del Palermo e quello di questo caso emblematico del comune Ficarazzi, di attivarsi subito per garantire uno stato di sanificazione serio e non da borotalco, ma prima ancora di raccolta dei rifiuti in piena sicurezza”

