Appello alle Ambasciate Italiane all’Estero; Figuccia: “Fate rientrare i nostri connazionali dalle zone non esposte al coronavirus”

Palermo, 20 marzo 2020 “Ho ricevuto stamattina una telefonata della signora M. L. M., un’italiana residente in Slovacchia, precisamente a Bratislava per motivi di lavoro.

La signora recentemente si è recata all’ambasciata italiana, la quale, tuttavia, a suo dire sembra aver messo solo ostacoli senza cercare soluzioni. La signora si trova in quel territorio, così come tanti altri italiani all’estero per motivi di lavoro ed avendo due figli a Palermo vuole rientrare per esercitare il suo diritto di permanenza in patria. Trattandosi, peraltro, di un soggetto cardiopatico lamenta la situazione difficile degli italiani all’estero in questo momento, percepiti come untori e discriminati dalla popolazione locale.Fermata per strada, racconta addirittura di aver detto di essere spagnola e non italiana, per timore della caccia alle streghe in questo momento presente.A parte il singolo caso, mi chiedo cosa stia facendo il Governo nazionale in questo vero e proprio periodo di guerra, per far rientrare i propri connazionali trattenuti all’estero come veri e propri prigionieri.Si utilizzino gli strumenti per valutare la condizione di chi vuole rientrare, sottoponendolo al controllo sanitario e ad un eventuale tampone e si attivino le collaborazioni con compagnie aeree come la Ryanair, che peraltro ha già dato disponibilità ad affrontare la questione, al fine di organizzare voli per far rientrare i nostri connazionali dalle zone non esposte al coronavirus”- Lo afferma l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo LA Sicilia

