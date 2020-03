Sagi, l’emergenza Covid-19 mette in ginocchio le emittenti televisive locali e i giornalisti precari. Lettera per il ministro dello Sviluppo Economico.”

“La pandemia del Covid-19 sta mettendo in ginocchio l’emittenza radio televisiva locale e i lavoratori, molti dei quali sono precari. Per questo motivo abbiamo inviato una lettera al Ministro dello Sviluppo Sociale, Stefano Patuanelli, per denunciare la grave situazione sollecitando azioni concrete ed immediate”.

Lo sostiene il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani, Nino Randisi, il quale afferma che ” nel decreto del Governo “Cura Italia” non ci sono sostegni in favore dei lavoratori precari dell’informazione, ma solo per i contrattualizzati. Pertanto necessita attivare subito maggiori risorse per gli ammortizzatori sociali e la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per gli editori, che con il calo significativo degli introiti pubblicitari privati rischiano il collasso con la inevitabile chiusura dell’azienda editoriale”. ” Le tv locali italiane, che oggi sono 458, – conclude Randisi- creano non solo pluralismo, crescita, occupazione e Pil ma oggi a causa di questa situazione emergenziale sono in grandissima sofferenza”. ” Appena sarà possibile- dichiara il coordinatore del SAGI, Enzo Nocera- terremo ad Agrigento un forum sulla situazione dell’emittenza radio televisiva regionale, dove affronteremo tutte le tematiche sia da un punto di vista sindacale ma anche ordinistico. Un evento che sarà aperto alle istituzioni locali anche per quanto riguarda, ad esempio, gli uffici stampa”

Com. Stam.