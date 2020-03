Paceco, il Sindaco ribadisce appello al rispetto delle prescrizioni

Un ulteriore appello alla cittadinanza, è stato predisposto dal Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, per ribadire l’assoluta necessità di rispettare le prescrizioni impartite sul contrasto alla diffusione del coronavirus:

Cari Concittadini,questo periodo di quarantena di certo non è semplice per nessuno di noi: la nostra quotidianità, il lavoro e le faccende domestiche, gli impegni dei bambini: tutto è stato stravolto. Ciò che eravamo abituati a fare ogni giorno è svanito, messo da parte da un virus che sta condizionando le nostre vite. Sono consapevole che tutto quello che stiamo vivendo rimarrà nella nostra memoria per molto tempo ma, per poter pensare al nostro futuro, è necessario fare qualcosa nel presente. L’unico modo che abbiamo per poter sconfiggere questa pandemia è rimanere in casa, evitare i contatti con l’esterno e proteggere noi e i nostri cari. So che per molti l’idea di rimanere in casa è impensabile ma purtroppo è l’unica arma a nostra disposizione. Se tutti collaboriamo, se tutti rimaniamo a casa, allora soltanto così riusciremo ad avere un futuro al quale tornare.

Se rispettiamo le regole e rimaniamo a casa, non vincerà una persona o una famiglia sola. Vincerà tutta l’Italia. Solo allora potremo riassaporare la libertà della nostra vita e non sarà stato vano resistere tutto questo tempo.

Grazie per il vostro aiuto. Insieme ce la faremo!

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Scarcella

Com. Stam.