Gallina: Avviso raccolta rifiuti Regione Siciliana / tutela per operatori ecologici

Carini (PA). Il consigliere Gallina Giovanni chiarisce in attesa che venga valutata la proposta “tampone ” per scongiurare l’emergenza rifiuti di inserire l’umido nell’indifferenziato. Vista l’ emergenza coronavirus, cambiano le regole della raccolta.

Le utenze domestiche (abitazioni) dove ci sono casi di pazienti positivi al covid-19 e in isolamento, per questi casi, va interrotta, e tutti i rifiuti domestici, inclusi fazzoletti, rotoli, teli, mascherine, vanno considerati indifferenziati e conferiti assieme .Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro all’altro o in numero maggiore in base alla resistenza meccanica, possibilmente in un contenitore a pedale. Viene suggerito, si ripete per questi specifici casi, agli enti territoriali di istituire un servizio apposito per il ritiro di questi rifiuti prodotti.

Per le abitazioni ove non sono presenti casi di contagio o di persone in isolamento, la raccolta differenziata non va interrotta ma viene chiarito che fazzoletti, rotoli e mascherine a scopo precauzionale vanno conferiti nell’indifferenziato con le stesse procedure prima indicate, cioè chiusi almeno in un doppio sacchetto, etc..

Infine l’ISS indica la necessità, per gli operatori che effettuano la raccolta, che usino tutti i presidi di sicurezza come da gestione ordinaria, ricordando alle ditte alcuni accorgimenti come quello di effettuare la pulizia delle tute a livello centralizzato.

Si chiede inoltre alla protezione civile di dare priorità anche al settore dei rifiuti per quanto riguarda la consegna di mascherine e dispositivi di sicurezza, per tutelare al meglio gli operatori, che ringraziamo in questo periodo critico che deve diventare occasione di cooperazione per tutti, evitando eventuali disagi o disservizi alla popolazione e alla utenza.

Com. Stam.