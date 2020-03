Covid 19, Ospedale Militare di Palermo, Caputo (FI): “presidio strategico per sostenere stress operativo da aumento di casi in Sicilia”

Palermo, 17 marzo 2020: “Mi unisco alla richiesta del collega Lentini di rendere operativo l’Ospedale Militare di Palermo da destinare ai pazienti colpiti dall’infezione del Covid 19, in questo modo potremmo dare alla città di Palermo un polo strategico per le emergenze che richiedono l’intervento della terapia intensiva”.

Lo rende noto il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana che ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Presidente della Regione ed all’Assessore Regionale alla Salute per chiedere interventi immediati atti a individuare strutture in grado di sostenere l’eventuale stress degli ospedali a causa di aumenti esponenziali dei casi e dei contagi.

“Abbiamo purtroppo preso atto che la pandemia Covid 19 – continua il Deputato – comporta per il nostro servizio sanitario uno stress operativo cioè dovere trattare contemporaneamente un elevato numero di pazienti che hanno bisogno della rianimazione”

“E’ necessario a questo punto – conclude Caputo – un piano emergenziale per reperire posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti nelle nostre strutture ospedaliere”.

La proposta di riapertura dell’Ospedale Militare di Palermo è finalizzata nell’immediato all’assistenza dei malati da Covid -19 post- rianimazione o casi meno gravi. In più, con la dotazione di apparecchi per ventilazione polmonare la struttura potrà ospitare un considerevole numero di posti di ri-animazione e contrastare in modo efficace l’epidemia, oltre che a ridurre i tassi di mortalità. Il presidio, tra l’altro gode di una posizione strategica in quanto si trova in un asse viario importante, che ricade in una fascia del territorio vicino al presidio ospedaliero del Civico e dell’Ingrassia, quindi può rendere più agevole l’arrivo o il trasferimento dei pazienti da altri nosocomi cittadini, con riduzione anche di costi.

L’apertura della struttura potrebbe garantire l’impiego dell’Esercito – caldeggiato recentemente in Tv dal Presidente della Regione Musumeci – e ci permetterebbe di approfittare del “know-how” già consolidato e acquisito, per esempio nel “biocontenimento” da parte delle nostre Forze Armate. Infine è pure presente anche un ampio parcheggio che potrebbe essere utilizzato in caso di emergenza come zona atterraggio elicotteri.

Com. Stam.