Coronavirus, rinviato evento su endometriosi prevenzione e sensibilizzazione, comune in prima fila Cotronei aderisce a campagna nazionale

Cotronei (Kr), lunedì 16 marzo 2020 – Mese della consapevolezza dell’endometriosi, rinviato l’evento che in questo mese di marzo avrebbe visto anche Cotronei protagonista della campagna nazionale di sensibilizzazione.

L‘emergenza Coronavirus in corso non annulla l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua ad investire nei temi della prevenzione. È quanto fa sapere la presidente della commissione pari opportunità Rose Toscano precisando che Facciamo luce sull’endometriosi, l’iniziativa simbolica promossa in partnership con l’associazione Jam Session Studio Reconding e che vedrà illuminata la facciata della Chiesa cittadina, tra i marcatori identitari più distintivi del territorio, si terrà non appena superata la fase emergenziale.

L’adesione alla campagna nazionale da parte dell’Amministrazione Comunale è stata motivo di apprezzamento da parte del dottore Emilio De Masi, già ginecologo ospedaliero e attualmente direttore sanitario RSA.

L’endometriosi rappresenta una malattia dai numerosi risvolti sociali sia per la sua incidenza che per le conseguenze che sovente determina nelle donne che ne sono affette. I suoi sintomi, caratterizzati soprattutto da dolore pelvico, in alcuni casi alterano la quotidianità della loro vita e in altri, la diagnosi non viene correttamente posta perché si tratta di malattia che può confondersi con altre, più comuni della pelvi. In alcune realtà del nostro Paese inoltre esistono ancora resistenze, da parte delle donne, ad affidarsi ad appropriate terapie ginecologiche. In tal senso questa iniziativa appare effettivamente meritoria. – (Fonte: Comune di Cotronei – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.