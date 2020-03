Dorrego Company chiude i suoi ristoranti e locali a Milano. La salute pubblica sempre al primo posto.

La salute pubblica come assoluta priorità. Dorrego Company, società milanese di comprovata esperienza nella ristorazione, sostiene pienamente le azioni del Governo italiano e del Ministero della Salute a tutela della salute pubblica, decidendo di chiudere tutti i 7 suoi locali e ristoranti fino a data da destinarsi, e di spostare l’apertura del suo primo ristorante argentino “El Porteño” della capitale, che avrebbe dovuto inaugurarsi con i primi giorni di aprile.

I soci e amministratori di Dorrego Company, Fabio Acampora, Alejandro e Sebastian Bernardez: “Siamo pienamente consapevoli che l’Italia sta attraversando un momento di gravissima difficoltà sanitaria. Il Coronavirus non va assolutamente sottovalutato. Medici e infermieri sono dei veri e propri eroi, e tutti noi abbiamo il dovere in questo momento, come abbiamo detto a tutti coloro che lavorano con noi, di seguire le indicazioni che il Governo ci chiede, stando in a casa e limitando i contatti sociali. Se staremo tutti uniti attenendoci alle semplicissime indicazioni che il Ministero della Salute sta ripetendo ogni giorno, a partire dal lavarci le mani più volte al giorno, alla fine potremo tornare alla nostra quotidianità. Questo riteniamo sia l’unico vero atteggiamento positivo che possiamo avere per tornare quanto prima a vivere senza paura.”

Dorrego Company fa parte dell’Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, associazione a carattere temporaneo di aziende della ristorazione e food retail in rappresentanza di oltre 10.000 lavoratori. Nata a Milano lo scorso 24 Febbraio, l’Unione dei Brand della Ristorazione Italiana ha avviato una serie di iniziative e donazioni per un totale di 50mila euro a favore dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, della Croce Rossa e dell’Anpas, per dare un segnale di presenza e supporto ai cittadini, nel rispetto delle indicazioni diffuse dagli Enti competenti in tema di contenimento della diffusione del Covid-19.

DORREGO COMPANY – – – www.dorregocompany.com/chi- siamo/

Nata nel 1995 e guidata da Fabio Acampora e dai fratelli argentini Alejandro e Sebastian Bernardez, Dorrego Company progetta, realizza e gestisce lounge bar e ristoranti fortemente innovativi sia in termini di offerta enogastronomica che di layout architettonici. Dorrego Company è proprietaria a Milano dei locali Living Liqueur and Delight, Refeel Coffee & More e dei ristoranti Pisco Cucina di Mare, El Porteño Darsena, El Porteño Arena, El Porteño Prohibido, El Porteño Gourmet.

Com. Stam.