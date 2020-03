Sbarco migranti Lampedusa, Donato (Lega): “in un paese blindato la ministra Lamorgese pensi a far rispettare le leggi, invece di adottare comportamenti da irresponsabile”

In piena emergenza coronovirus e in un Paese praticamente blindato dove gli Italiani stanno dando grande dimostrazione di responsabilità, la ministra dell’Interno Lamorgese decide di applicare le leggi a senso unico eludendo, invece, quelle che riguardano gli sbarchi dei migranti.

È impensabile che in una situazione già di quarantena, dei 26 clandestini arrivati giovedì a Lampedusa, se ne possano aggiungere altri 85 che se in contatto con i cittadini lampedusani, potrebbero essere potenzialmente pericolosi per la loro salute”.

È quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Francesca Donato, in riferimento allo sbarco a Lampedusa, ieri, di 85 migranti che oggi, invece, su decisione della prefettura di Agrigento sono stati trasferiti a Porto Empedocle.

“Quello che dovrebbe essere fatto subito è intercettare le imbarcazioni di migranti, bloccandole e dirottandole verso altri porti. L’Italia e in particolare la Sicilia, dove l’approdo è più facile, stanno vivendo una gravissima emergenza e questo atto, da parte della Lamorgese, non può che connotarsi come irresponsabile”.

“Mi associo all’appello lanciato dal sindaco di Lampedusa Martello e rivolto al governo al quale chiede ‘un provvedimento chiaro che valga anche in caso di eventuali sbarchi futuri, di fronte un’emergenza che impone misure severe, e queste devono essere rispettate da tutti’.

“Qui – ha concluso l’europarlamentare – non si tratta di essere contro qualcuno, ma a tutela di qualcuno. E il popolo di Lampedusa, che per fortuna ancora non ha registrato alcun soggetto contagiato da coronavirus, deve essere preservato da un possibile e non improbabile contagio che venga dall’esterno. Questo è ciò che deve fare un governo e uno Stato di diritto in un cui la salute dei propri cittadini non può che essere, sempre e comunque, la priorità assoluta”.

Com. Stam.