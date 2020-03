Gallina : “Urgenti misure economiche straordinarie. Stop ai tributi comunali , misure a sostegno della comunità e dell’economia locale“

Mettere in piedi una serie di misure a sostegno della comunità e dell’economia locale, sospendere i tributi( IMU , TARI, TASI ) e anche gli accertamenti già notificati durante la situazione di emergenza Coronavirus. Questa è la proposta del consigliere Comunale di Carini Gallina.

“Un ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri e ai volontari. A nome di tutta la cittadinanza voglio manifestare la mia vicinanza a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri, ai volontari del settore medico e della protezione civile e a tutti gli operatori anche del settore trasporti che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19″ . E’ lo stesso consigliere che 10 giorni fa chiedeva una Task force “Dieci giorni fa lo scenario era quello di una tranquillità assoluta frutto di ipocrisia , menefreghismo , egoismo , irresponsabilità generale ed istituzionale che non comprendo” dichiara Gallina. Lo stesso però lancia un appello: riscopriamo il valore della coscienza comunitaria! Oggi siamo il secondo paese dopo la Cina ad essere colpito con una trasmissione del virus che equivale ad un’epidemia che ci trova impreparati sotto tanti aspetti( sanità , istituzionale, organizzativo ed economico) Occorrono misure straordinarie, a partire da un Fondo nazionale, regionale e comunale di sostegno e di un piano strategico industriale per le aziende. Per far fronte alla situazione incerta determinata dagli effetti del Coronavirus, servono interventi straordinari, investimenti pubblici ed essere pronti a ripartire nel momento in cui questa emergenza sarà superata. Un piano strategico economico per tutte le imprese che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza.. Per questo chiedo al Consiglio Comunale e all’amministrazione di dare segnali di vicinanza al disagio che vivono imprese e cittadini e che ci possa essere una sinergia con tutte le amministrazioni locali , regionale e di Governo. Adesso più che mai, bisogna prendere posizioni nette per venire incontro ai problemi delle imprese. Fare fronte comune per attuare tutte le misure idonee anche a livello comunale con la sospensione dei versamenti relativi a imposte e tasse che va prorogata. Inoltre va introdotta la possibilità di rateizzare i pagamenti pregressi alla scadenza e occorre prevedere un accesso facilitato ai fondi di garanzia per le imprese.

Com. Stam.