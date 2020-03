Figuccia. Covid hospital essenziali per la fase emergenziale

Ma si torni a garantire l’accesso agli altri reparti sanitari a partire dalla struttura di Partinico. In questo momento di emergenza sanitaria si stanno attivando diverse misure per fronteggiare un pericolo nazionale che sta mettendo in ginocchio il paese.

In Sicilia la definizione delle Covid hospital, strutture totalmemte dedicate a gestire l’emergenza, prevede la creazione di 1.000 posti letto di terapia intensiva con due strutture per la Provincia di Palermo: Villa Sofia Cervello e Partinico.Le strutture avranno un ruolo fondamentale in una fase che speriamo potra passare in fretta per tornare alla normalità.Auspico e farò di tutto, perché terminato questo periodo possa tornare tutto come prima, convinto che i Patinicesi, come i Palermitani, così come tutti i Siciliani sapranno vivere con responsabilità e dignità questo momento drammatico.Lasciatemi ringraziare i Siciliani che stanno dimostrando una grande forza e determinazione raccontando al mondo il nostro essere un popolo speciale. All’indomani di questa crisi, che sta mostrando il volto di una vera e propria guerra, tutti quanti ci approcceremo con lucidità al problema, chiedendo l’impegno, sin d’ora, alla Sanità regionale di ripristinare tutti i reparti della Sanità oggi presenti, per restituire alle comunità i servizi essenziali conquistati con sacrifici negli anni.Chiedo che le strutture siano distribuite equamente tra i territori della Sicilia occidentale e orientale e che nei comprensori coinvolti, come quello del Partinicese, si torni presto a garantire il funzionamento di reparti essenziale per l’assistenza sanitaria ai cittadini, come quelli, ad esempio, del pronto soccorso, della chirurgia e della cardiologia.Lo dichiara Vincenzo Figuccia deputato all’Ars e Coordinatore Provinciale dell’Udc.

Com. Stam.