“Uniti nella distanza” Trasporti a domicilio di cibo e medicinali agli anziani della citta di Catanzaro

USB e la sezione di Potere al Popolo, si muovono per non fare uscire soprattutto le persone più fragili dalla propria abitazione.

In questo stato emergenziale dovuto al covid 19 abbiamo pensato di essere di supporto a tutti coloro i quali non hanno la possibilità di provvedere a se stessi. Per questa ragione siamo a disposizione per la consegna della spesa o farmaci a domicilio al numero indicato e nel rispetto di tutte le norme volte a garantire la salute di tutti.

Solidarietà da parte dei lavoratori e cittadini che fanno capo alle due associazioni USB e PaP, per fronteggiare l’emergenza derivata dalla diffusione del Coronavirus – iniziative per non far uscire di casa le persone, soprattutto le persone anziane. Di conseguenza abbiamo attivate la consegna a domicilio di: medicinali con ricetta e senza prescrizione ove non prevista; altri prodotti dell’area sanitaria e/o salutare – o i beni/servizi necessari.

In ottemperanza al Dpcm emanato dal governo e contemporaneamente si intende sostenere i lavoratori e le attività locali.

Cosa fare ?

– si telefona al Numero 338.4982608

Unione Sindacale di Base – Potere al Popolo