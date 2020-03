Emergenza COVID-19, misure a contrasto lettera dei vertici aziendali al personale

Corigliano Rossano, martedì 10 marzo 2020 Lettera di incoraggiamento a tutto il personale in dotazione all’Azienda Ecoross che ha in appalto il servizio di Igiene Urbana in molti comuni della regione Calabria.

“Pronti a fare la nostra parte per sconfiggerlo”, così esordiscono l’Amministratore unico Walter Pulignano e il procuratore nonché responsabile operativo Eugenio Pulignano, con riferimento alla drammatica emergenza mondiale e nazionale del COVID-19. Disposta, nel frattempo, la chiusura del FRONT OFFICE presso la sede legale della società in contrada Sant’Irene a Corigliano Rossano fino a nuove determinazioni, ma viene garantita comunque la possibilità di comunicare con il personale addetto mediante i canali telematici esistenti (social, email, telefono). Il provvedimento è in linea con quanto stabilito dal legislatore che ha introdotto l’istituto dello smart working (lavoro a distanza) a tutela del personale e dell’utenza tutta. Adottate, inoltre, misure per prevenire ed evitare forme di contagio in azienda e potenziati i dispositivi di protezione individuale.

In materia di prevenzione e sensibilizzazione, l’Azienda Sanitaria Provinciale (Dipartimento prevenzione) ed ECOROSS hanno realizzato un opuscolo in cui si mostrano alcuni consigli utili per una corretta igiene delle mani al fine di prevenire le infezioni. Una piccola guida del Ministero della Salute che sarà distribuita gratuitamente nelle scuole.

I vertici aziendali, in questo momento difficile per tutti, si rivolgono al personale dipendente con il quale ha da sempre intrattenuto un rapporto di grande e straordinaria collaborazione, incentrato sulla stima e sul rispetto reciproco, che ha permesso nel tempo di creare una grande famiglia, la famiglia ECOROSS. Sul punto, il management aziendale ringrazia particolarmente tutto il personale per l’impegno profuso nel prestare attività di servizio con grande senso di appartenenza e abnegazione, dimostrando fedeltà e lealtà ai doveri contrattuali in un momento in cui comunque i rifiuti si producono e in un contesto regionale di emergenza a causa delle problematiche attinenti ai conferimenti.

«È nostro assoluto dovere NON minimizzare e NON sottovalutare il problema, poiché è evidente che questo virus si diffonde rapidamente. Noi tutti siamo chiamati a prendere coscienza del pericolo e a rispettare le Ordinanze Ministeriali e locali – affermano Walter ed Eugenio Pulignano – Il nostro Governo si è trovato a fronteggiare un’emergenza inattesa; a questa si è aggiunta l’irresponsabilità di chi frettolosamente ha lasciato le “zone rosse”, con l’intento di rientrare nei propri luoghi di origine, mettendo a repentaglio l’incolumità di intere comunità. Ma siamo esseri umani e, spesso, il panico prende il sopravvento sulla razionalità. Adesso, noi, tutti, siamo chiamati a fare la nostra parte: NESSUNO È ESCLUSO! BISOGNA SCONFIGGERE IL VIRUS e per sconfiggerlo l’unica arma che abbiamo è contenerne la diffusione. Il senso civico deve prevalere sulle abitudini, sul consueto modo di fare. OCCORRE UNO SFORZO PER MODIFICARE TEMPORANEAMENTE IL NOSTRO STILE DI VITA: questo aiuterà a limitare il contagio. Gli ospedali sono al collasso. I posti in Rianimazione sono pochi o nulli, pertanto bisogna fare di tutto per contenere la propagazione del COVID-19, evitando l’esposizione al contagio. Questo virus mette in pericolo la vita di persone anziane e di persone con patologie: noi abbiamo il dovere di tutelarle, perché fra di esse ci sono i nostri affetti. Per questo motivo, si è deciso di rinviare a data da destinarsi importanti appuntamenti aziendali calendarizzati. ECOROSS, nelle sfide, NON SI È MAI TIRATA INDIETRO! Anche questa volta dobbiamo tenere duro, non mollare e fare la nostra parte per vincere questa battaglia».

Com. Stam.