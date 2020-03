Diritti umani. Stage presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo Scadenza imminente

Dal 7 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 a Strasburgo: il Consiglio d’Europa lancia interessanti opportunità a chi volesse svolgere attività di tirocinio sul tema dei diritti umani.

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che promuove e divulga, per fini di sensibilizzazione ed informazione, temi legati alla democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali europei.Lo stage sarà l’occasione ideale per lavorare in un ambiente stimolante e multiculturale. Nel corso dell’anno sono previste due sessioni di durata variabile – dalle otto settimane ai cinque mesi. E’ previsto anche un corso di formazione per i tirocinanti. Le domande devono essere inviate entro il 19 marzo 2020.Per partecipare occorre avere:

Cittadinanza di un paese membro del Consiglio d’Europa.

Laurea triennale o equivalente.

Interesse nell’acquisire esperienza e conoscenze delle funzioni e attività del Consiglio d’Europa.

Buona conoscenza dell’inglese o del francese.

Capacità di redazione.

Non aver preso parte ad altri stage presso il Consiglio d’Europa.

Sono previste attività come: lavoro di ricerca; preparazione di relazioni e studi per le riunioni degli esperti; redazione di resoconti delle riunioni; assistenza ai lavori; organizzazione della commissione; aggiornamento siti web.

Per il tirocinio sarà corrisposta una retribuzione: l’importo esatto sarà definito prima della partenza. E’ necessario inviare la propria candidatura attraverso il portale, compilando il form on line in inglese o francese.

Tutte le informazioni da questo link.

