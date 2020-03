Coronavirus, Comune limita servizi e prestazioni misure sicurezza sia per personale che per utenti

Corigliano – Rossano (Cs) – Emergenza Coronavirus, ridefinire, settore per settore, l’attività amministrativa, alla luce delle disposizioni in atto; dare, quindi, continuità misurata all’attività e, allo stesso tempo, razionalizzare massimamente gli spazi di accesso, dotando gli stessi di tutte le misure igieniche, logistiche e precauzionali anche in relazione ad eventuali tempi di attesa.

Sono, questi, gli obiettivi del Vademecum concordato e condiviso dal Segretario Generale Paolo Lo Moro con i dirigenti comunali nella conferenza ad hoc riunitasi ieri (lunedì 9) nella sede della Protezione Civile.

Il Vademecum contiene informazioni specifiche sui singoli settori e sulle relative prestazioni che saranno garantite, sulle misure di sicurezza da adottare sia per il personale che per l’utenza. Nel documento si indicano, inoltre, i contatti telefonici, settore per settore e gli orari di apertura al pubblico.

I settori politiche di promozione sociale e servizi demografici ed elettorali fino al 20 marzo saranno interdetti al pubblico se non per questioni indifferibili e motivate.

Saranno sospese temporaneamente le attività delle delegazioni di Cantinella e Schiavonea. Ingresso regolarizzato agli edifici dell’ex ghiacciaia di via san Nilo, al Palazzo San Bernardino, a Piazza SS. Anargiri e a Palazzo Garopoli. Stop alle visite domiciliari degli assistenti sociali.

Non si celebrano cerimonie di matrimoni e unioni civili. – Per gli uffici protocollo, URP e delibere, il personale garantirà a rotazione l’apertura degli stessi e la continuità del servizio.

Smart working e interdizione al pubblico per i settori bilancio e servizi finanziari, avvocatura civica, tributi, patrimonio ed appalti. – Non sono sospese le attività per i settori urbanistica e commercio, lavori pubblici, Ambiente ed energia, Manutenzione e rete. – È garantita la continuità delle attività della polizia locale in tutto il territorio.

Al fine di salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza, gli utenti, potranno interloquire, con il Comando della Polizia Municipale, per informazioni, solo attraverso operatore telefonico, dalle ore 08 alle ore 22. I riferimenti telefonici 0983 81823; 0983 520636; 0983 529560. – (Fonte: Comune di Corigliano-Rossano – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

