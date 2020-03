Sky arte presenta in prima visione assoluta The 2000’S

The 2000’S Il primo decennio del XXI secolo raccontato nella serie prodotta da Tom Hanks, Gary Goetzman e Mark Herzog dal 10 marzo, ogni martedì alle 21.15 su sky arte e in streaming su now tv

Superate le paure infondate per il millenium bug, il XXI secolo è iniziato pieno di speranza e attesa in tutto il pianeta; ma gli anni tra il 2000 e il 2009 sono stati attraversati dal terrorismo che ha sconvolto il mondo con l’attacco alle Torri Gemelle di NY, dalla profonda crisi della new economy e dalla guerra in Iraq in una escalation di paura e incertezza che non si viveva da tempo.

Eppure quel decennio ha visto anche la tecnologia prendere sempre più spazio, rendere la vita quotidiana più facile, ridurre le distanze. È l’avvento dei social media, dell’Phone, degli mp3, una rivoluzione tecnologica inimmaginabile fino a pochi anni prima.

The 2000s, la serie prodotta da Tom Hanks, Gary Goetzman e Mark Herzog – in onda dal 10 marzo in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) alle 21.15 ogni martedì – torna con otto nuovi episodi per ricordarci gli avvenimenti rimasti nella storia insieme ai fatti apparentemente meno rilevanti, ma che appartengono alla memoria collettiva: dalla politica alle serie tv, dall’uragano Katrina alle elezioni del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

GLI EPISODI

LA TELEVISIONE CONQUISTA IL MONDO – PARTE 1 in onda martedì 10 marzo

Negli anni 2000 la televisione gode di un rinascimento creativo: nascono drammi rivoluzionari, reality shows e amate commedie.

LA TELEVISIONE CONQUISTA IL MONDO – PARTE 2 in onda martedì 17 marzo

La televisione entra nell’era del platino: i narratori portano il medium a nuove altezze. L’antieroe è il nuovo protagonista delle serie tv.

MP3 – MUSICA OVUNQUE PER TUTTI in onda martedì 24 marzo

Gli anni 2000 vedono la nascita di tecnologie come Napster che cambiano la fruizione della musica: un nuovo accesso al mondo musicale ormai di ogni genere.

U.S.A. – DOPO L’11 SETTEMBRE in onda martedì 31 marzo

Dopo aver vinto le elezioni presidenziali, George W. Bush è accecato dagli attacchi dell’11 settembre e lancia una guerra globale al terrorismo.

IL CROLLO DELLE ILLUSIONI in onda martedì 7 aprile

Sotto il governo Bush l’America si trova ad affrontare l’insurrezione in Iraq, l’uragano Katrina e il crollo finanziario.

YES, WE CAN – ARRIVA OBAMA in onda martedì 14 aprile

Barack Obama è il favorito tra i candidati delle elezioni presidenziali del 2008, ma l’insurrezione Tea Party emerge come un potenziale nemico.

FUGA DA WALL STREET in onda martedì 21 aprile

Un decennio di scandali societari, schemi Ponzi, prestiti predatori, boom, busti e salvataggi culmina in una crisi finanziaria che minaccia l’economia globale.

AGGIUNGIMI SU FACEBOOK in onda martedì 28 aprile

Questa è la storia di aziende come Apple, Amazon, Facebook, YouTube e Google che, da startup “scadenti”, hanno poi rivoluzionato il mondo.

