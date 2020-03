Palermo Cittadinanza Solidale – Le limitazioni all’accesso del pubblico

Il capo Area della Cittadinanza Solidale, comunica la articolazione di limitazione accesso del pubblico per gli uffici dell’Area della Cittadinanza.

Per il Settore della Cittadinanza Solidale: limitare il ricevimento del pubblico ai casi urgenti previo appuntamento o valutazione del dirigente o dei servizi sociali presenti sul territorio, Le U.O. Emergenze Sociali e Grave Marginalità adulta, considerata la specificità delle competenze dovranno comunque, contingentando l’accesso agli uffici, attenersi a tutte le misure di protezione previste dai decreti in vigore.

Per il Settore Servizi Demografici: rendere obbligatorio il ricorso alle via informatica, sia come estrazione di certificazioni immediatamente disponibili sul sito del Comune, sia come richiesta di avvio della procedura da trasmettere per mail all’ufficio competente.

Per le attività che prevedono necessariamente il rapporto diretto con il pubblico, si provvederà solo tramite appuntamento, in modo da scaglionare l’utenza ed anche evitare che si assembri utenza in attesa del proprio turno.

Al fine di garantire la regolare affluenza dell’utenza programmata, si rende necessaria la presenza di servizio d’ordine (anche reset) che consenta l’accesso solo alle persone regolarmente registrate e ed escluda l’accesso agli altri.

Particolari richieste legate a situazioni di urgenza saranno verificate caso per caso, possibilmente sempre con richiesta mail all’ufficio competente.

Per il Settore della Partecipazione Istituzionale: chiusura al pubblico degli Sportelli Polifunzionali utilizzando modalità telematica di trasmissione delle istanze, la cui modulistica è presente nella sezione Modulistica del sito istituzionale.

Si allegano per il Settore Servizi Demografici e per il Settore della Partecipazione Istituzionale gli indirizzi mail utili allo svolgimento delle attività in via telematica.

Settore Servizi Demografici indirizzi emergenza coronavirus

Settore Partecipazione indirizzi emergenza coronavirus

