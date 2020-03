Il 28 marzo 2023 ricorreranno cento anni dalla elevazione al rango di Forza Armata indipendente dell’ Aeronautica Militare.

Due i bandi di concorso, rispettivamente per la Mascotte e per il Logo, per le celebrazioni ufficiali.I Concorsi sono indetti dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che si propone di promuovere l’ideazione e la creazione di una proposta grafico-artistica, originale ed inedita, di un logo e di un personaggio o altro (animale, velivolo, di fantasia) che rappresenti ufficialmente come mascotte la ricorrenza dell’anniversario dei 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare .Il Concorso è rivolto a tutti i cittadini/ne italiani e dell’Unione Europea.La partecipazione del concorso è ammessa in forma individuale. Ogni concorrente può presentare un solo progetto.Ogni partecipante dovrà aver compiuto 18 anni all’atto della presentazione del progetto al bando di concorso. Possono partecipare anche studenti che non abbiano conseguito la maggiore età che frequentino Liceo Artistico, Istituti d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazione (pubblici o privati). In tal caso, la partecipazione con la scheda del progetto dovrà prevedere anche un Docente in qualità di coordinatore.I primi tre vincitori di ciascun concorso riceveranno un attestato di merito ed un premio:

un iPad Pro A12X 64 GB di ultima generazione per il primo premio,

un Galaxy Note 10 N970 Dual Sim 256GB per il secondo premio,

una macchina fotografica modello EOS M50 + 15-45mm per il terzo premio.

A tutti i partecipanti potrà essere riservata la possibilità di partecipare a una visita guidata presso strutture Militari dell’Aeronautica Militare o di ricevere inviti in occasione di particolari ricorrenze o di particolari iniziative organizzate dall’Aeronautica Militare. I lavori dei vincitori e/o quelli ritenuti meritevoli dalla Commissione potranno essere oggetto di pubblicazione sulle testate giornalistiche militari e/o eventualmente diffusi tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. I vincitori verranno premiati in occasione di un’apposita cerimonia organizzata dall’Aeronautica Militare, presumibilmente tra fine maggio e giugno 2020, in una sede individuata dall’Aeronautica Militare.

I bandi di concorso sono scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata dell’AM.

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata in entrambi i casi per le ore 24:00 del 30 aprile 2020.

Com. Stam. fonte Informa Giovani