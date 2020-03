Emergenza coronavirus: disciplinato l’accesso ai pubblici uffici

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “fino al 3 aprile aperti al pubblico solo gli uffici essenziali. Gli altri riceveranno su appuntamento. Il provvedimento nell’interesse di tutti”.

Il Sindaco Alberto Di Girolamo, sentiti il suo vice, Agostino Licari titolare della delega al Personale, il segretario generale Bernardo Triolo e, i dirigenti comunali, ha deciso data la necessità non rinviabile di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, di rimodulare l’apertura e chiusura degli uffici comunali. In ottemperanza alle direttive del Governo in materia e all’ultimo DPCM dell’ 8/03/2020, l’Amministrazione comunale ha deciso di limitare l’attività degli sportelli aperti al pubblico, non solo per ridurre sensibilmente la circolazione di cittadini all’interno delle sedi comunali, ma per evitare situazioni di affollamento e potenziale contagio, sia per i cittadini che per i dipendenti comunali.

Fino al 3 aprile, pertanto, i servizi al pubblico, compresi quelli tecnici – tranne quelli considerati essenziali ovvero Stato Civile e Polizia Municipale (per l’infortunistica, il pronto intervento e i Tso) – saranno erogati solo su appuntamento .

Per far ciò basta telefonare al centralino 0923993111 e farsi passare l’ufficio interessato o chiamare direttamente agli uffici di coordinamento (vedi elenco sotto).

“Ci dispiace per il disagio arrecato ai cittadini ma questo momento assai delicato ci impone determinati comportamenti a tutela di tutti – precisa il Sindaco Di Girolamo. Solo rispettando correttamente le modalità comportamentali emanate dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute potremmo evitare il contagio del Covid-19 che si sta rivelando assai infettivo. A quanti in questi giorni sono arrivati in Città dalle zone rosse reitero l’invito a comunicarlo alle competenti autorità e a mettersi in quarantena (isolamento volontario)”.

Intanto da oggi è attivo sul sito del Comune di Marsala all’indirizzo: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29917 (aree tematiche) il vademecum, comprensivo del modulo di iscrizione, per quanti devono effettuare la registrazione in virtù della provenienza dalle Zone Rosse.

In linea con la disposizione governativa che vieta tutti gli eventi pubblici e privati che non possano garantire il rispetto della distanza di sicurezza, anche per l’iscrizione e la celebrazione di matrimoni, l’Amministrazione invita a limitare al minimo il numero dei presenti.

I numeri di coordinamento dei vari Uffici:

Ufficio di Gabinetto – 0923993220

Ufficio Stampa – 0923993416

Segreteria generale – 0923993221

Consiglio Comunale – 0923993435

Protocollo Generale – 0923993272

Ufficio Legale e contezioso – 0923993236

Ufficio Contratti – 0923993427

Ufficio Personale – 0923993265

Ufficio Tributi – 0923993205

Ufficio Ragioneria – 0923993266

Ufficio relazioni col Pubblico – 0923993371

Ufficio Anagrafe – 0923993382

Ufficio Stato Civile – 0923993302

Assistenza e Solidarietà – 0923997201

Attività produttive e culturali – 0923993409

Biblioteca – 0923952766

Urbanistica – 0923993607

Polizia Municipale – 0923723303

Lavori Pubblici – 0923993507

Suap – 0923993604

Servizi Pubblici Locali – 0923992811

Sma – 0923993811

Cimitero – 0923999018

Istituzione Marsala Schola – 0923951859

Com. Stam.