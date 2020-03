Scuole militari, bando per la selezione di 297 giovani Scadenza imminente

C’è tempo fino al 15 marzo 2020 per presentare la domanda di partecipazione, da compilare on line, a uno o più concorsi per i 297 giovani che saranno ammessi ai licei delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

Insieme alla documentazione richiesta dovrà essere inviata una copia dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore allegato al Bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà sul minore o dal tutore.Il concorso è stato lanciato dal Ministero della Difesa per l’anno scolastico 2020/21 per i seguenti posti:

Scuole Militari dell’Esercito posti 180, così ripartiti:

Nunziatella di Napoli:

3° liceo classico: posti 36;

3° liceo scientifico: posti 54;

Teuliè di Milano:

3° liceo classico: posti 36;

3° liceo scientifico: posti 54.

Scuola Navale Militare Francesco Morosini posti 72, così ripartiti:

3° liceo classico: posti 20;

3° liceo scientifico: posti 52.

Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet posti 45, così ripartiti:

3° liceo classico: posti 18;

3° liceo scientifico: posti 27.

I requisiti richiesti sono:

essere nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, estremi compresi;

frequentare, nell’anno scolastico 2019-20 il 2° anno di scuola secondaria di II grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno.

avere l’idoneità come Allievi delle Scuole Militari (verificata da accertamenti fisio-psico-attitudinali).

Per ogni concorso è necessario il superamento di una prova preliminare. Si procederà inoltre ad accertamenti sanitari e attitudinali, prove di educazione fisica e prova di cultura generale.

Nel bando sono indicate le spese a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei, inclusi i casi si eventuale dispensa dall’intera retta o da parte di essa in casi particolari espressamente indicati.

Per maggiori informazioni cliccare qui:

– Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” e “Teuliè” 2020

– Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” 2020

– Concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” 2020

Com. Stam. fonte Informa Giovani