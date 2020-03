Palermo 8 marzo. Omaggio alle donne. I presidenti delle Aziende Partecipate: “La parte migliore di questa società siete voi”

“Oggi, come ieri e come domani, non basteranno poche righe, seppure essenziali, per rendere omaggio alle Donne che lavorano in Rap, in Amat, in Amap, in Amg.

Donne preziose, con alto senso di responsabilità e grande senso del dovere. In questo periodo, non certamente facile, in piena emergenza da Coronavirus hanno dimostrato cosa significa comunità, hanno donato una spinta forte, nevralgica, importante alle aziende di cui fanno parte. A queste Donne, che ogni giorno hanno a che fare con i Rifiuti e con la Mobilità, con la Rete Idrica e con la Pubblica Illuminazione, va riconosciuto tutto il nostro apprezzamento. Sono queste le Donne che mandano avanti pezzi di azienda, senza risparmiarsi, con il cuore talvolta soffocato dalla preoccupazione ma mai con segno di resa. Ed infine, non possiamo non porgere la nostra carezza a tutte quelle Donne che sono in trincea ogni giorno, e per tutto il giorno, negli ospedali della Sicilia, del Paese intero. La parte migliore di questa società siete Voi, Auguri.”

A dichiararlo i presidenti delle aziende partecipate del comune di Palermo: Giuseppe Norata, Presidente Rap, Michele Cimino, Presidente Amat, Alessandro Di Martino, Amministratore Unico Amap, Mario Butera, Presidente AMG.

Com. Stam.